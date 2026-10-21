71-latek z kanistrem zwolniony przez policję. Chciał wejść do budynku ministerstw

RMF24

71-latek, który z kanistrem z paliwem przyszedł do budynku mieszczącego kilka urzędów państwowych w Warszawie, został zwolniony przez policjantów. Chodzi o wczorajsze zdarzenie z centrum stolicy, gdy ochrona wezwała funkcjonariuszy do dziwnie zachowującego się starszego mężczyzny.

Mężczyzna w asyście policjantów trafił na badania do szpitala. Lekarze zdecydowali, że nie ma powodów, by zatrzymywać go w placówce.

Policjanci z kolei ocenili, że nie ma też na razie podstaw, by formalnie zatrzymywać mężczyznę. Nie był agresywny. Natomiast do tej pory nie wiadomo, dlaczego chciał wejść do budynku z łatwopalną substancją.

Mężczyzna ma problemy z mówieniem, dlatego funkcjonariusze próbowali kontaktować się z nim pisząc pytania na kartce. On jednak nie wyjaśnił motywów swego działania.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, materiały z tej interwencji mają trafić do prokuratury, by oceniła, czy są podstawy, by stawiać zarzuty 71-latkowi. Jeśli nie, może się okazać, że odpowie za wykroczenia - zakłócanie porządku publicznego i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.