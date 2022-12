Wylegitymowanych 370 osób, skontrolowanych 245 pojazdów, zatrzymanych sześć osób, w tym taksówkarz podejrzewany o przestępstwo seksualne i osoba poszukiwana do odbycia kary - taki jest bilans przeprowadzonej na Dolnym Śląski kontroli pojazdów świadczących usługi przewozowe z wykorzystaniem aplikacji.

Kontrole przewozów "na aplikację" / KWP Wrocław / Policja

Całonocne działania prowadzili we Wrocławiu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną i Służbą Celno-Skarbową.

Funkcjonariusze kontrolowali kierowców w rejonie klubów i dyskotek. Sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierujących, w tym posiadanie przez nich licencji oraz legalność pobytu obcokrajowców w Polsce

"Każdy z kierowców był weryfikowany w policyjnych bazach danych, co pozwala na identyfikację osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju czy takich, którzy wsiedli za kierownicę auta, mimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdu czy braku uprawnień" - informuje policja.

Wylegitymowanych zostało łącznie 370 osób i skontrolowanych 245 pojazdów do przewozu osób. Zatrzymano obcokrajowca podejrzewanego o dokonanie przestępstwa o charakterze seksualnym, osobę poszukiwaną do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności oraz 4 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i innych środków.

Wideo youtube

Ze względu na zły stan aut, brak wymaganych badań technicznych i złe oznakowanie policjanci zatrzymali blisko 30 dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze wystawili ponad 60 mandatów oraz trzy wnioski o ukaranie do sądu. Ośmiu kierowców nie miało licencji uprawniającej do świadczenia usług przewozu osób i teraz muszą się liczyć z karami finansowymi do 12 tys. złotych.

Podobne działania zostały przeprowadzone w miniony weekend na Śląsku. Tam wylegitymowano 98 osób i skontrolowano 87 pojazdów. Zatrzymane zostały trzy osoby - dwie za posiadanie narkotyków, a jedna za posługiwanie się fałszywym prawem jazdy.