To ostatnia okazja, aby odwiedzić w tym sezonie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze tylko jutro będzie czynny za dnia. Potem zostanie zamknięty do wiosny przyszłego roku, z wyjątkiem dostępnej do końca listopada wieczornej iluminacji. W ogrodzie można teraz podziwiać bogactwo jesiennych barw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Przede wszystkim obecnie w ogrodzie panują żółcie i czerwienie. Przebija się przez to wszystko słońce. Czuć taki bardzo przyjemny zapach opadających liści. Jest troszeczkę wilgotno. Jesień jest już na pewno w pełni - mówił Wojciech Basiński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jedne rośliny zasypiają, a drugie budzą się do życia, tak jak na przykład rośliny cebulowe. Już teraz je sadzimy z myślą o wiośnie. One budzą się, te pąki są nabrzmiałe. Korzenie muszą to zrobić przed zimą, żeby wczesną wiosną wystartować - dodaje. Jak podał wrocławski ogród - w sezonie 2023 odwiedziło go ponad 161 tys. osób (nie licząc biletu zerowego czyli darmowego, więc statystyka nie obejmuje dzieci do 3 lat i innych osób, które mogą korzystać z darmowych wejść). Tak dosyć spontanicznie dzisiaj tutaj przyszłam, ale naprawdę jest przecudnie. Żółcie, zielenie. Jest klimat. Jesień w najpiękniejszym wydaniu i to w centrum Wrocławia. Jeszcze do tego świeci dziś słońce. Taki dzień, żeby złapać jeszcze troszeczkę witaminy D - mówiła jedna ze spacerujących ogrodowymi alejkami kobieta. Jesteśmy tutaj stałymi bywalczyni od wielu lat. Dzisiaj jest wyjątkowo pięknie. Przychodzimy tu tak często, jak możemy. Uwielbiamy tu wszystkie pory roku. Są ptaki, od jakiegoś czasu wiewiórka się znowu pojawia, jeża można spotka. Jest tutaj naprawdę pięknie i pełny relaks psychiczno-fizyczny - podkreśla inna z odwiedzających. Ostatnia okazja, aby w tym sezonie odwiedzić Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego w dzień, jest jutro (wtorek, 31.10). Do końca listopada - w piątki, soboty i niedziele - do ogrodu można wybrać się jeszcze wieczorami na podziwianie iluminacji. Zobacz również: Wnuk podejrzany o zabicie babci. Tragedia w Jeleniej Górze

