Niecodzienna oferta pracy. Fundacja Czerwone Noski zachęca artystów z Wrocławia i Poznania do zostania “klownem medycznym”. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 października.

/ Fundacja Czerwone Noski / Materiały prasowe

"Sprawdź, jak być aktorem w najmniejszej masce świata - czerwonym nosie ". Tym apelem Fundacja Czerwone Noski zaprasza artystów z Wrocławia i Poznania do zostania “klownem medycznym". Zgłaszać można się online do 5 października.

Na pewno wymagane jest jakieś doświadczenie sceniczne. Ale to nie oznacza, że trzeba być profesjonalnym aktorem, że trzeba mieć ukończoną jakąś szkołę. Na pewno neleży mieć dużo chęci. Istotna jest tutaj empatia i umiejętność takiej współpracy w grupie - podkreśla Jacek Timingeriu, klown medyczny Czerwonych Nosków z Wrocławia.

Casting ma formę warsztatu. Będą 2 etapy wyłaniania klownów. Pierwszy to jednodniowy warsztat we Wrocławiu. Prowadzony przez naszą dyrektorkę artystyczną Annę Wojtkowiak-Williams oraz przez Michała Brańkę, bardzo doświadczonego klauna medycznego. I w następnym etapie będzie to warsztat już z jedną z osób z Międzynarodowej Szkoły Humoru, organizacji zrzeszającej wiele innych podobnych organizacji z Europy i Świata - dodaje.

Jak wygląda praca klowna?

Jest bardzo dużo programów, które czerwone noski prowadzą. Jednym z nich jest "Pogotowiu śmiechu", czyli taki program, w którym klauni towarzyszą dzieciom w takich najtrudniejszych chwilach przed operacją. Kiedy mają zostać wprowadzone w stan uśpienia i pomagamy im poradzić sobie ze stresem z tym związanym - wyjaśnia Jacek Timingeriu.

Klowni odwiedzają też oddziały dziecięce w szpitalach. Jeżeli się wchodzi na taki oddział dziecięcy, gdzie mamy dziecko, które jest chore. Jest często przytłoczone tą całą sytuacją. Natomiast po naszej wizycie pojawia się po prostu uśmiech. Pojawia się rozluźnienie i są nawet badania naukowe, które mówią o tym, że po wizycie klaunów na oddziale zmniejsza się ilość spożywanych środków przeciwbólowych. To też świadczy o takiej niesamowitej mocy śmiechu - dodaje.

/ Fundacja Czerwone Noski / Materiały prasowe

Osoby będące klownami odwiedzają także ośrodki pomocy społecznej czy pracują z seniorami. W swojej pracy spotykają się z bardzo różnymi sytuacjami. Niektóre są dużym wyzwaniem. Ale przygotowują się na nie podczas różnego rodzaju szkoleń. Mają też regularne spotkania prowadzone przez profesjonalnych psychologów, którzy pomagają im radzić sobie w trudnych przypadkach.

Praca klowna nie jest wolontariatem, dostaje się za nią wynagrodzenie. Niektórzy traktują ją jako dodatkowe zajęcie. Inni jako swój główny zawód.