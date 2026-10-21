„Każda z tych ofiar myślała tak samo”. 49 trumien podczas niezwykłego pogrzebu

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„Myślę, że każda z tych 49 ofiar myślała tak samo, jak Łukasz Ciepliński „Pług”, że ta śmierć nie pójdzie na marne” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas pogrzebu 49 żołnierzy i działaczy polskiego podziemia niepodległościowego na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

W środę na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu odbyła się ceremonia pogrzebowa 49 żołnierzy i działaczy polskiego podziemia niepodległościowego – ofiar reżimu komunistycznego.

Szczątki straconych i zmarłych w Więzieniu nr 1 przy ul. Kleczkowskiej oraz zmarłych w Więzieniu nr 2 przy ul. Sądowej we Wrocławiu w okresie stalinowskiego terroru, pochowano w nowo utworzonej kwaterze wojennej, bezpośrednio przed pomnikiem „Ofiar Terroru Komunistycznego 1945–1956”.

W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent o „namiastce piekła na ziemi”

Jeśli ludzkość, cywilizacja mogła zapoznać się choć z namiastką piekła na ziemi, systemu pogardy, obłudy, okrucieństwa, kłamstwa i śmierci niewinnych osób, to stało się to za sprawą systemu komunistycznego. Systemu, który odpowiada za śmierć blisko stu milionów osób na całym świecie. Wyjątkowo groźnego, bo mającego wielką zdolność do adaptacji do kolejnych wyzwań i zmiany na całym świecie - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że gdy system komunistyczny się adaptuje, to „treść zła, okrucieństwa, pogardy do wartości pozostaje wciąż ta sama, zmienia się wyłącznie forma”. Podkreślił także, że ten system, który „infekuje serca i umysły kolejnych liderów świata, polityków, dyktatorów i zbrodniarzy, nigdy nie nasyca się wyłącznie śmiercią swoich ofiar”. Robi wszystko, by zniszczyć groby i prawdę o tych, których morduje, by zabić pamięć o nich — dodał.

„Żeby oddać hołd naszym narodowym bohaterom”

Nawrocki zaznaczył, że podczas środowej uroczystości „spotykamy się, żeby przede wszystkim oddać hołd naszym narodowym bohaterom i pochylić czoła przed ich pięknymi życiorysami”. Zwrócił także uwagę, że z jednej strony są to ofiary, ale z drugiej - bohaterowie walki o wolność, suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny.

To często żołnierze, ci, którzy bili się i w Armii Krajowej, i w Narodowych Siłach Zbrojnych, w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, w konspiracyjnym Wojsku Polskim i w innych organizacjach — przypomniał.

Prezydent podkreślił, że „po roku 1945 byli na tej samej wojnie, która rozpoczęła się w roku 1939”. Tak, po roku 1945 wciąż wierni byli swojej przysiędze. Wciąż walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą Polską — podkreślił.

„Dziś jesteśmy właśnie świadkami tego”

Nawiązał także do słów płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, z grypsu z celi śmierci: „Pytam – czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił…? Wierzę – nie pójdą, sny wstaną, syn zastąpi ojca, Ojczyzna niepodległość odzyska”.

Myślę, że każda z tych 49 ofiar myślała tak samo, jak Łukasz Ciepliński „Pług”, że ta śmierć nie pójdzie na marne, że są gotowi walczyć, bo wierzą, że Polska będzie wolna, a niespełnione sny powstaną z mogił. Dziś jesteśmy właśnie świadkami tego — podkreślił Karol Nawrocki.

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Cześć i chwała bohaterom

Prezydent podkreślił, że rodziny zamordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego nigdy o nich nie zapomniały, „walczyły o prawdę i upominały się o groby dla nich”.

Nawrocki zwrócił też uwagę, że o prawdę walczyła również „garstka opozycjonistów z lat 80. z Wrocławia”. Było ich kilkudziesięciu, niespełna stu, a upominali się o prawdę w obliczu wciąż trwającego systemu komunistycznego w latach 80. – mówił. Prezydent wspomniał również prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który – jak mówił – poświęcił część swojego życia zawodowego na badanie losów ofiar reżimu komunistycznego straconych we Wrocławiu.

Nie możemy zapomnieć i musimy upominać się o tych, którzy za naszą ojczyznę oddali swoje życie. Oni trwają w pokoju, trwają w pokoju, w narodowej pamięci. Są z nami, będą z nami, gdy będziemy budować Polskę naszych marzeń. Cześć i chwała bohaterom – mówił prezydent.

Ofiary represji komunistycznych

Szczątki ofiar represji komunistycznych odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych od lat przez IPN na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Pola 81A i 120 tej nekropolii to dawne kwatery więzienne, w których w latach 1948–1956 potajemnie grzebano m.in. żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego – osoby stracone i zmarłe w Więzieniu nr 1 przy ul. Kleczkowskiej oraz zmarłe w Więzieniu nr 2 przy ul. Sądowej we Wrocławiu.

W 2023 r. IPN w porozumieniu z Gminą Wrocław oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim podjął działania mające na celu uporządkowanie obu pól i stworzenie w tym miejscu kwatery wojennej przeznaczonej dla żołnierzy niezłomnych i innych osób, które walczyły o niepodległość Polski.