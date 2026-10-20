Tylu Polaków pozytywnie ocenia pracę Nawrockiego. Nowy sondaż

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51 proc. badanych przez CBOS w październiku pozytywnie oceniło pracę prezydenta Karola Nawrockiego, a 39 proc. - krytycznie. O działalności Sejmu dobrze mówi 29 proc. badanych, a źle - 56 proc. Z nowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika też, że funkcjonowanie Senatu pozytywnie ocenia natomiast 31 proc. badanych, a negatywnie - 42 proc.

Nowy sondaż. Tak Polacy oceniają prezydenta, Sejm i Senat

Jak wynika z październikowego badania, ocena działalności prezydenta pozostaje stabilna. W październiku jego pracę dobrze oceniło 51 proc. badanych - tyle samo, co w sierpniu i we wrześniu. Negatywną opinię wyraziło 39 proc. respondentów, o 1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Odsetek osób, które nie mają zdania wzrósł z 8 do 10 proc.

W porównaniu z wynikami z września oceny pracy Sejmu zmieniły się nieznacznie. Odsetek pozytywnych wskazań zmniejszył się o 1 pkt proc., do 29 proc., a negatywnych – również o 1 punkt, do 56 proc. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 16 proc. badanych, o 3 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej.

W przypadku oceny pracy Senatu odsetek pozytywnych ocen wyniósł 31 proc., co oznacza spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z wrześniem. Negatywnie o działalności izby wyższej wypowiedziało się 42 proc. respondentów, tyle samo co miesiąc wcześniej. Zdania na ten temat nie miało 27 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego w Trybunale. Trwa protest Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przed TK trwa protest.

Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 11 października 2026 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanych z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano metodą mieszaną: 60,7 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio (CAPI), 25,3 proc. telefonicznie (CATI), a 14 proc. przez internet (CAWI).