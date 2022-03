​Od 1 kwietnia co najmniej do końca maja, zamknięte będą niektóre szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym. Powód to ochrona cietrzewi i sokołów wędrownych.

/ fot. Karkonoski Park Narodowy / Materiały prasowe Karkonoski Park Narodowy przypomina, że wiosna jest kluczowym okresem dla godów i wychowania kolejnego pokolenia cietrzewi oraz sokołów wędrownych. Nawet chwilowa obecność ludzi zakłóca ich cykl walk godowych, wychowywanie młodych, powoduje dodatkowy stres dla ptaków - wskazuje KPN. Jeżeli chodzi o zamykanie szlaków, to jest to zrobione przede wszystkim dla stworzenia większych stref spokoju, z myślą o najcenniejszych gatunkach. Każdy czynnik, który tutaj wpływa na zmniejszenie liczebności, albo też na stres gatunków zwierząt nie pomaga nam w ochronie przyrody. Jeżeli pozostawimy te szlaki otwarte, gatunki będą miały kłopot ze spokojem i z przystąpieniem do godów czy do rozrodu - mówi Roman Rąpała z Karkonoskiego Parku Narodowego. Zamknięte dla ruchu turystycznego będą: szlak niebieski przez Czoło od Okraju do Skalnego Stołu, szlak zielony na odcinku od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem po rozdroże przy schronisku Pod Łabskim Szczytem, szlak żółty od rozdroża przy schronisku Pod Łabskim Szczytem po Śnieżne Kotły, szlak zielony przez morenę Wielkiego Stawu od Polany po rozdroże koło Słonecznika, szlak niebieski przez Kocioł Małego Stawu. Zobacz również: ​Legnica: Pomoc warta blisko 900 tys. zł. Strefa ekonomiczna pomaga Ukrainie

