​Ponad 174 mln zł będzie kosztować budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. W czwartek Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała z wykonawcą umowę na budowę ostatniego, trzeciego odcinka tej drogi.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Internet

Obwodnica Dzierżoniowa będzie miała łącznie 12 kilometrów. Trzeci, ostatni odcinek tej trasy powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i połączy Piławę Górną (od wysokości skrzyżowania wraz z nim) z ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (bez skrzyżowania), gdzie kończyć się będzie drugi odcinek obwodnicy.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski przypomniał, że do użytku oddano już pierwszy odcinek budowanej trasy. Fragment tej drogi poprawił warunki jazdy, ułatwił komunikację i poprawił bezpieczeństwo w obrębie miasta oraz jego okolicach - powiedział Przybylski.

Koszt budowy ostatniego odcinka obwodnicy Dzierżoniowa to prawie 86 mln zł, z czego 60 mln pochodzi z funduszy unijnych. Inwestycję zrealizuje spółką Polbud-Pomorze.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Internet

Projekt "Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382" został podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich oddano do użytku w sierpniu ubiegłego roku, obecnie trwają prace na drugim odcinku drogi, który ma być gotowy we wrześniu przyszłego roku. Całość inwestycji ma być oddana za cztery lata.

Cała droga to część tak zwanej Trasy Sudeckiej, łączącej Kotliny Jeleniogórską i Kłodzką. To inwestycja o bardzo dużym znaczeniu, gdyż odciąży Dzierżoniów od ruchu tranzytowego, co wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa oraz komfort życia mieszkańców miasta i okolic - powiedział Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.