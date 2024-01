/ Materiały prasowe

Jakie drewno jest najlepsze do kominka?

W miarę rosnącej popularności ekologicznych rozwiązań i tęsknoty za naturalnym ciepłem coraz więcej osób sięga po tradycyjne metody ogrzewania, zwracając uwagę na efektywne wykorzystanie drewna kominkowego. Ogrzewanie przy użyciu tego surowca nie tylko dostarcza przyjemnego ciepła, ale także wpisuje się w nurt ekologii, co sprawia, że stanowi atrakcyjną alternatywę dla nowoczesnych systemów grzewczych. W gąszczu dostępnych opcji warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, by cieszyć się nie tylko ciepłem, ale także magicznym ogniem.

Wiedza, jakie drewno kominkowe jest najlepsze to klucz do efektywnego ogrzewania, długotrwałego palenia i niezapomnianego klimatu. Czy istnieje absolutnie najlepszy rodzaj drewna, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających miłośników kominkowego blasku?

Najbardziej kaloryczne gatunki drewna kominkowego

Kaloryczność drewna, czyli jego zdolność do wydzielania energii podczas spalania, jest parametrem, który wpływa na efektywność ogrzewania. Wyrażana w kWh/m³, stanowi miarę ilości ciepła, jaką można uzyskać z określonej ilości drewna. Im wyższy ten wskaźnik, tym bardziej efektywne jest paliwo, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Wartość opałowa drewna ma to samo znaczenie co kaloryczność. Przy zakupie drewna opałowego istotne są różne czynniki wpływające na wartość energetyczną, co oczywiście wpływa na cenę paliwa.

Wybierając odpowiednie drewno kominkowe, można uniknąć problemów z dymem czy iskrami podczas spalania. Cena drewna jest bezpośrednio związana z jego wartością opałową. Grab i buk, choć droższe, charakteryzują się najwyższą wartością opałową. Kolejne miejsca zajmują buk, akacja, dąb i jesion, podczas gdy kasztan, lipa i topola są najtańszymi opcjami. Kwota oszczędności na zakupie tańszego drewna może być znacząca, ale czy przekłada się ona na ilość zużytego opału i końcowe oszczędności?

Wybierając drewno kominkowe, warto wiedzieć, że istnieją istotne różnice pomiędzy gatunkami, wpływające zarówno na charakterystykę, jak i korzyści płynące z ich użycia. Dlatego zaleca się wybieranie drewna liściastego w naszych kominkach. Iglaki, choć cechują się wysoką kalorycznością, nie są zalecane. Zawierają żywicę, co skutkuje produkcją sadzy, smoły i dymu podczas spalania. Te substancje mogą utrudniać czyszczenie szybu kominka i wpływać negatywnie na przewody kominowe. Dodatkowo szybkie i gwałtowne spalanie iglaków nie sprzyja spokojnemu żarzeniu paleniska.

Gęstość drewna ma znaczenie - im twardsze, tym większa kaloryczność. Grab to doskonały wybór, spala się powoli, dostarczając jednocześnie dużo energii (około 2200 kWh/m³). Podobnie efektywne są buk, dąb, jesion i akacja (około 2100 kWh/m³), a następnie brzoza, klon i wiąz (około 1900 kWh/m³). Drzewa lżejsze, takie jak lipa czy topola, mają mniejszą wartość opałową, co odzwierciedla się w niższych cenach. Drewno kominkowe w formie surowej klasy S2a, bez kory, przeznaczone jest do dalszej obróbki i sezonowania. Oczywiście, koszty można zredukować, wybierając klasę S4, ale to wiąże się z niższą wartością opałową z powodu większej zawartości zgnilizny (nawet do 50%).

Warto zatem zastanowić się nad kompromisem pomiędzy ceną a efektywnością opałową przy wyborze drewna do ogrzewania. Optymalne korzystanie z kominka wymaga korzystania z dobrze wysuszonego drewna. Warto pamiętać, że świeżo ścięte drzewo zawiera znaczną ilość wilgoci, co nie tylko obniża efektywność spalania, ale również generuje uciążliwy dym. Dlatego niezbędny jest proces sezonowania drewna, trwający od roku do dwóch lat. Podczas tego naturalnego procesu wilgotność surowca spada z 50-70% do optymalnych 15-20%. Aby przyspieszyć sezonowanie, zaleca się krojenie drewna na szczapy i przechowywanie go pod zadaszeniem, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza. To nie tylko skraca czas oczekiwania, ale również gwarantuje, że drewno kominkowe osiągnie najwyższą wartość opałową.