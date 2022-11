Za podżeganie do uszkodzenia ciała, stosowania gróźb karalnych, niszczenia mienia odpowiedzą 55-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta z Wałbrzycha, zatrzymani przez policjantów. By zmusić swoich współpracowników lub znajomych do określonego działania, zlecali ich zastraszanie, dewastacje mieszkań i samochodów. Jedną z metod było wrzucanie do środka śmierdzącego kwasu masłowego.

Zatrzymanie podejrzanych / KMP Wałbrzych / Policja Podejrzani działali od 2017 roku. Wtedy funkcjonariusze z Boguszowa-Gorców dostali pierwsze zgłoszenia o serii zniszczeń mienia na terenie powiatu wałbrzyskiego. Polegały one na zalewaniu pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i pojazdów kwasem masłowym oraz na grożeniu innym pozbawienia życia i uszkodzeniem ciała. 55-latek i 32-latka zostali zatrzymani na terenie wałbrzyskiego Sobięcina. Skrupulatne czynności operacyjne i materiał dowodowy zebrany przez policjantów z Boguszowa-Gorców we współpracy z funkcjonariuszami z Wałbrzycha, pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutu sprawstwa kierowniczego w popełnianiu ośmiu przestępstw. Chodzi o zniszczenia mienia i groźby karalne wobec mieszkańców regionu oraz trzykrotne podżeganie do uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia. Za popełnione przestępstwa kobiecie i mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec nich tymczasowy, trzymiesięczny areszt. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Policjanci apelują do osób pokrzywdzonych o kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji w Boguszowie-Gorcach pod numerem 47 87 571 20 lub o osobiste zgłoszenia się w najbliższej jednostce policji.

