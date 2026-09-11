Groził premierowi śmiercią. 52-latek zatrzymany

RMF24

Policjanci z Dolnego Śląska zatrzymali 52-letniego mieszkańca Oławy, który w mediach społecznościowych groził, że pozbawi życia premiera Donalda Tuska. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Nie potrafił w sposób racjonalny wyjaśnić powodów swojego zachowania.

W połowie sierpnia funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa na Facebooku zauważyli treści zawierające groźby kierowane pod adresem szefa rządu Donalda Tuska. Informacja o sprawie została przekazana funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci ustalili, że treści zawierające groźby zostały zamieszczone z prywatnego profilu należącego do 52-letniego mieszkańca Oławy.

Jak czytamy w komunikacie policji z Oławy, „mundurowi skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy i wykonywali kolejne czynności pozwalające na dokładne wyjaśnienie sprawy”.

52-latek nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania

W poniedziałek 7 września funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie zatrzymali 52-latka w jego miejscu zamieszkania. Podczas przesłuchania mężczyzna nie potrafił w sposób racjonalny wyjaśnić powodów swojego zachowania.

Podejrzany usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Wniosek z podpisem Donalda Tuska

W rozmowie z PAP Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji zaznaczył, że tego rodzaju przestępstwo jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Potwierdził, że na wniosku złożonym w tej konkretnej sprawie widnieje podpis premiera Donalda Tuska.