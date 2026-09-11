Incydent przy ujęciu wody w Skarżysku-Kamiennej. Dwie osoby zatrzymane

RMF24

Dwóch mieszkańców Skarżyska-Kamiennej - 49-letni mężczyzna i jego 14-letni syn - zostało zatrzymanych po tym, jak monitoring wykrył ich obecność w rejonie ujęcia wody miejskich wodociągów. Policja uspokaja: system wodociągowy nie został naruszony.

Wczoraj operatorzy monitoringu miejskiego w Skarżysku-Kamiennej zauważyli dwie postacie kręcące się w okolicach ujęcia wody należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, mundurowi zatrzymali w tej sprawie 49-letniego mężczyznę oraz jego 14-letniego syna. Obaj zostali przewiezieni na komisariat w celu złożenia wyjaśnień.

Co się wydarzyło przy ujęciu wody?

Według wstępnych ustaleń, zatrzymani nie zdołali sforsować włazu zabezpieczającego ujęcie wody. Policja podkreśla, że nie doszło do żadnej ingerencji w system wodociągowy miasta.

Śledczy analizują różne wersje wydarzeń. Na obecnym etapie nie ma podstaw, by mówić o sabotażu czy celowym działaniu na szkodę mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym ojciec z synem próbowali ukraść metalowe elementy infrastruktury, by następnie sprzedać je w punkcie skupu złomu.

Policja apeluje o czujność

Funkcjonariusze przypominają, że wszelkie niepokojące sytuacje w rejonie infrastruktury krytycznej należy natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom.

Dzięki szybkiej reakcji operatorów monitoringu oraz policji udało się zapobiec potencjalnym stratom i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.