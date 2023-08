We wtorek, 5 września bramy Muzeum Śląska Wrocław zostaną po raz pierwszy otwarte dla wszystkich chętnych. Od godziny 10:00 każdy zwiedzający będzie mógł poznać ponad 75 lat historii WKS.

/ Materiały prasowe

Odwiedzający muzeum poznają między innymi szczegóły dotyczące życia zasłużonych piłkarzy, zobaczą historyczne herby Śląska, obejrzą gole strzelone w europejskich pucharach i stadiony, na których futboliści rozgrywali swoje mecze.

Ekspozycja jest podzielona na poszczególne etapy historii miasta i Śląska, między innymi: Klub na gruzach miasta (1945-1956), Historyczny awans w 1964 r., Złote lata 70, czy Powrót na szczyt.

W muzeum znajdują się również: artefakty z przeszłości (dokumenty, proporce itp.), wypowiedzi zawodników, historyczne fotografie, materiały wideo i rotunda poświęcona stadionom. Do tego fotobudka oraz trójwymiarowa, przestrzenna "piłka" z projektorem znajdującym się za nią, służąca jako ekran do wyświetlania piłkarskich impresji. Jest też aspekt kibicowski - prezentacja zapisu oprawy meczowej za pomocą projektora.

Od strony promenad - pod trybunami, po przejściu muzeum - znajduje się strefa aktywności dla dzieci i młodzieży, z bezpiecznymi, przestrzennymi urządzeniami do zabawy.

/ Materiały prasowe

Śląsk Wrocław już od ponad 75 lat niejednokrotnie wyzwalał w nas, mieszkańcach, wiele emocji i dawał nam powody do dumy - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Bez wątpienia dzieje WKS-u to przepiękna historia, jak to w sporcie, wzloty i upadki, choć z przewagą tych pierwszych. Jako wrocławianie możemy pochwalić się tytułami mistrzowskimi w wielu dyscyplinach, choć w Muzeum skupiamy się na zespole mającym swój dom na Tarczyński Arenie, czyli drużynie piłkarskiej. Pamiętamy jednak, że klub wyszkolił też m.in. kilkunastu medalistów olimpijskich, których losy również możemy poznać na miejscu. Jestem pewien, że odwiedzający z przyjemnością odkryją rozmaite echa historii miasta wybrzmiewające w dziejach naszego klubu.

Bilety do muzeum będzie można nabyć w okrągłym kiosku - Fan Shopie Śląska Wrocław, na esplanadzie stadionu, od ul. Królewieckiej lub za pomocą strony internetowej.

Koszt biletów, możliwość zakupu i szczegóły znajdą się wkrótce na stronie www.muzeumslaskwroclaw.pl. Muzeum będzie czynne w dni powszednie od 10:00 do 18:00, zaś w weekendy od 11:00 do 19:00.

Otwarcie muzeum zaplanowano na 5 września.