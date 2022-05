Pierwsza w Polsce fabryka produkująca nanosatelity w ilościach komercyjnych ma powstać w Legnicy na Dolnym Śląsku. List dotyczący współpracy w tej dziedzinie podpisały we Wrocławiu spółka z sektora kosmicznego SatRev S.A. oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Start współpracy w dziedzinie nanotechnologii / Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna /

Nanosatelity to mały sprzęt, jak małe radio. Zawiera różne moduły: do komunikacji, rejestracji obrazu, stabilizacji. Zastosowań jest dużo, jeżeli mówimy o obserwowaniu ziemi i pól uprawnych, to możemy wyciągnąć wiele przydatnych informacji: kiedy zasiać, gdzie podlać uprawy i kiedy zebrać plony. Inne zastosowania to transport i logistyka, statki muszą wiedzieć np. którędy obejść sztorm i odbywa się to na podstawie danych satelitarnych - mówili David Street ze spółki SatRev i jej prezes Grzegorz Zwoliński.

Fabryka ma powstać w 18 miesięcy w pobliżu dawnego lotniska w Legnicy, na obszarach inwestycyjnych LSSE, w przygotowanych przez strefę halach. Zakład w 2025 r. ma produkować dwie satelity dziennie. Według Grzegorza Zwolińskiego na świecie jest obecnie około 10 firm, które produkują satelity na tak dużą skalę. Zakład SatRev ma być pierwszą taką fabryką w Polsce.