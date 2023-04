W mieszkaniu jednego z bloków w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku wybuchł sedes. Do szpitala trafił mężczyzna - podał Polsat News.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w bloku przy ul. Poselskiej w Wałbrzychu-Podzamczu. Jak informuje Polsat News, eksplozja nastąpiła po tym, jak lokator jednego z mieszkań wlał do sedesu łatwopalną substancję i wrzucił do środka niedopałek papierosa.

Usłyszeliśmy głośny huk - relacjonował w rozmowie z Polsat News mieszkaniec bloku, który razem z sąsiadem wezwał pomoc.

Na miejscu interweniowało 6 zastępów straży pożarnej.

Poszkodowany doznał oparzeń i został zabrany do szpitala. Nie było innych rannych osób.