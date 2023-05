W kalendarzu dziś ważna data. 26 maja to Dzień Matki. Mamy dostają od swych najmłodszych pociech kolorowe laurki z życzeniami. Mali artyści z Przedszkola numer 104 we Wrocławiu puścili wodze fantazji. Jakie są ich mamy, czego dzieci im życzą i co dla nich narysowały?