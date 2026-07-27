Dziecko wpadło w szczelinę w Sudetach. Wezwano GOPR

RMF24

Niebezpieczna sytuacja na Szczelińcu Wielkim. Dziecko zboczyło ze szlaku i wpadło do szczeliny. Chłopca wydostali ratownicy Grupy Sudeckiej GOPR, którzy o swojej akcji poinformowali w niedzielę.

Goprowcy nie precyzują, kiedy dokładnie wezwano ich na pomoc. Wiadomo jednak, że dziecko było na szlaku na Szczelińcu Wielkim z rodzicami. W pewnym momencie chłopiec się od nich oddalił.

Dziecko wpadło w szczelinę, spadło ok. 8-10 metrów i wylądowało na głazie. „Chłopiec został podjęty ze szczeliny przy pomocy technik linowych, zabezpieczony w materacu próżniowym i z pomocą pomagających nam strażaków z Radkowa, Nowej Rudy, Kudowy-Zdrój i Kłodzka przetransportowany do Karłowa i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego” – przekazali ratownicy.

Goprowcy przypominają, że w górach należy zachować maksymalną koncentrację i poruszać się tylko wyznaczonymi szlakami.