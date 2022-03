We Wrocławiu zapadł dziś wyrok uniewinniający Ryszarda L., dyrektora Zespołu Szkół w Miliczu i radnego sejmiku dolnośląskiego. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za poświadczanie nieprawdy. Chodziło o lekcje, których nie było, a za które miał on brać pieniądze.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF24 W 2019 roku Ryszard L. został oskarżony o fałszowanie zapisów w dzienniku lekcyjnym. Zdaniem prokuratury umyślnie poświadczył nieprawdę, że przeprowadził lekcję w wymiarze 60 godzin, a zajęć odbyło się 11. Dyrektora szkoły w Miliczu oskarżono również o wymuszenie na dwóch uczennicach złożenia podpisów. Miało to stanowić podstawę do wypłaty mu wynagrodzenia w wysokości 2057 zł. Ryszard L. nie przyznał się do winy. Tłumaczył mediom, ze sprawa ma podtekst polityczny. Wyliczanie lekcji, które rzekomo miałyby się nie odbyć nazwał radosną twórczością pana prokuratora. Mężczyznę skazano w lipcu 2021 roku na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w wysokości 2 tys. zł. Odwołał się on od wyroku. A dziś wrocławski sąd zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji i prawomocnie uniewinnił Ryszarda L. Zobacz również: Polski kapitan uniewinniony. Spędził ponad półtora roku w meksykańskim więzieniu

