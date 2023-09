​Od niedzieli 3 września we Wrocławiu zacznie obowiązywać nowy powakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Dzięki zakończonej inwestycji trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór komunikacja dotrze na to wielkie osiedle. Zmienią się też trasy innych linii.

/ MPK Wrocław / Facebook

Od niedzieli 3 września wchodzą w życie zmiany w trasach niektórych linii tramwajowych we Wrocławiu. Na Nowy Dwór jeździć będą dwie linie tramwajowe: numer 13 i 23. Przybędzie kolejna nowa linia nr 22, która połączy Tarnogaj z Pilczycami.

Linia nr 13 połączy Nowy Dwór ze Stadionem Olimpijskim, natomiast tramwajem 23 będzie można dojechać z Nowego Dworu przez centrum miasta na Kowale.

Trasa autobusowo-tramwajowa z Nowego Dworu do pl. Orląt Lwowskich jest już gotowa i w sobotę symbolicznie otworzą ją wrocławianie wielką paradą zabytkowych tramwajów i autobusów. Na czele pojedzie najnowszy nabytek MPK, pierwszy z 13 wrocławski elektrobus. W ciągu najbliższych 3 miesięcy pojawią się na ulicach miasta - podano w komunikacie służb miejskich.

Zapraszamy na 11.45 na ulicę Marchijską obok Dworca Świebodzkiego. By dostać się do tramwaju lub autobusu warto odebrać zaproszenie dostępne za darmo w Biurach Obsługi Pasażera. Do pojazdów zaprosimy łącznie około 2 tysięcy osób, ale wiemy, że takie parady cieszą się olbrzymią popularnością. Pojazdy? I bardzo zabytkowe i bardzo współczesne. W ten sposób chcemy symbolicznie uhonorować fakt ukończenia drugiej po trasie tramwajowej na Leśnicę tak dużej inwestycji tramwajowej od zakończenia II Wojny Światowej - powiedział prezes MPK Witold Woźny.

Jak podano, nowy rozkład znacznie ułatwi dojazd do centrum z wielkich osiedli mieszkaniowych.

Już dziś czas przejazdu z Nowego Dworu do centrum komunikacją zbiorową to 20 zamiast 40 minut czy 60 minut w szczycie samochodem. Ponad 20 tys. osób znajduje się w obszarze, z którego dojdzie do przystanku tramwajowego w 7,5 minuty. 11 tys. osób będzie miało do pokonania na przystanek tramwajowo-autobusowy zaledwie 300 metrów. TAT kosztował 386 milionów złotych. Ponad 182 miliony złotych pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej - podało MPK w komunikacie.

W nowym rozkładzie pojawiają się też dwie nowe linie autobusowe: 152 połączy stadion miejski z ul. Blacharską, natomiast 310 dwa peryferyjne osiedla Jagodno i Wojszyce.

Kilka linii zostało zmodyfikowanych, a w praktyce wydłużonych dzięki TAT na Nowy Dwór. Chodzi m.in. o linie 148, 149. Linia 142 została wydłużona z Nowego Dworu aż do Jarnołtowa, a 122 z Nowego Dworu do Muchoboru Wielkiego.