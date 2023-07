Mieszkańcy Wrocławia będą musieli przyzwyczaić się do nowych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Od września zmienią się między innymi trasy ośmiu linii tramwajowych. To wszystko z powodu oddania do użytku trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór.

Komunikacja miejska we Wrocławiu / Shutterstock Oddanie dwóch nowych strategicznych inwestycji - tramwaju przez Popowice oraz na Nowy Dwór - wymusza wprowadzenie szerokich zmian w komunikacji. O konieczności wprowadzenia wielu z nich wiemy od samych mieszkańców, którzy na bieżąco zgłaszają nam swoje potrzeby - wyjaśnia Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności. Po oddaniu do użytku trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) pojawią się dwie nowe linie tramwajowe, osiem zmieni swoje trasy, a 13 pozostanie bez zmian. 3 września, po uruchomieniu tramwaju na Nowy Dwór, skorygowana zostanie część tras komunikacji miejskiej, przede wszystkim tramwajów.

Dwie nowe linie tramwajowe, które ruszą od września, to - 13 oraz 22. "Trzynastka" połączy nową pętlę Wrocław Nowy Dwór z pętlą Stadion Olimpijski na Wielkiej Wyspie. Z TAT-u przez ul. Śrubową tramwaj dojedzie do Legnickiej, a dalej przez pl. Jana Pawła, Dominikański, Grunwaldzki do Stadionu Olimpijskiego. Z kolei linia 22 będzie kursować w relacji Tarnogaj-Pilczyce. Tramwaje tej linii pojadą przez Dworzec Główny, pl. Jana Pawła II i obok Centrum Obsługi Mieszkańca w Galerii Handlowej Magnolia. Na Nowy Dwór pojedzie również tramwaj nr 23. Linia ta kursować będzie w relacji Nowy Dwór-Kowale i będzie łączyła następujące węzły przesiadkowe: pl. Orląt Lwowskich, Arkady (Capitol), Dworzec Główny, Galeria Dominikańska, pl. Bema, Nowowiejska i Kromera. Na nowych przystankach na trasie autobusowo-tramwajowej (TAT) tramwaj pojawiać się będzie co 6 minut - podał wrocławski magistrat.

Kozłowska-Święconek podkreśliła, że siatka połączeń tramwajowych nie był właściwie zmieniana od 20 lat. Oddanie dwóch nowych strategicznych inwestycji - tramwaju przez Popowice oraz na Nowy Dwór - to najlepszy moment na reorganizację. Zmiany wynikają z potrzeb transportowych mieszkańców, a te znamy z badań. Wiemy, gdzie ludzie jeżdżą i które połączenia są najintensywniejsze - twierdzi urzędniczka.

Reorganizacji ulegnie też sieć połączeń autobusowych. Zmianom ulegnie komunikacja w rejonach Nowego Dworu, Kuźnik i Muchoboru Wielkiego. Częściowo też w Leśnicy i Oporowie. Wynikać to będzie nie tylko z wprowadzenia nowej linii, ale także z faktu oddania do użytku nowej drogi, czyli al. 11 Listopada - od ul. Kosmonautów do ul. Brzezińskiego. Inaczej będą kursować autobusy na siedmiu liniach. Wprowadzona zostanie też nowa linia o numerze 152. Zobacz również: Rosjanin włamał się do biblioteki i udawał, że sprząta

