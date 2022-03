Pięć szpitali na Dolnym Śląsku zostało wyznaczonych do ewentualnej pomocy rannym w wojnie Ukraińcom. Wśród nich znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski / Paweł Pyclik / RMF FM

Będziemy - i deklarujemy to z pełnym przekonaniem - wypełniać misję pomocy. Na razie uchodźcom, a oby nie ofiarom wojny. Pan wojewoda wyznaczył nas jako jeden ze szpitali na terenie Dolnego Śląska do służenia pomocą rannym. Jesteśmy do tego przygotowani - mówił prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Jeszcze tego typu interwencji nie było, ale za gotowość szpitali bardzo serdecznie dziękuję. Na tą chwilę zostało 5 szpitali - z SORem i miejscem, gdzie może lądować śmigłowiec - przeznaczonych do ewentualnej pomocy ofiarom wojny. Oczywiście USK jest największym szpitalem - podkreśla Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski.

W sumie wojewoda wybrał pięć szpitali w regionie, które w razie potrzeby mają pomagać rannym podczas wojny z Rosją obywatelom Ukrainy. Trzy z nich znajdują się we Wrocławiu. Oprócz USK wyznaczono tam Wojskowy Szpital Kliniczny i Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka. Pozostałe dwie placówki to szpitale w Legnicy i Świdnicy.