Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza na bezpłatne spacery edukacyjne "Pod Szczelińcem". Pierwszy już w najbliższy piątek. To okazja, by przez niecałe dwie godziny dowiedzieć się czegoś o przyrodzie, poznać historię związaną z górami i powędrować łąkami pasterskimi.

Taras widokowy na szczycie Szczelińca Wielkiego / Marek Angiel / PAP

Uczestnik tej wyprawy będzie mógł podziwiać łąki. Dowie się, jakie gatunki roślin obecnie kwitną, a jakie czekają na kwitnienie. Jest także szansa zobaczenia ptaków, które w tym okresie intensywnie żerują. Pracownik parku będzie opowiadać też o historii tego regionu oraz o geologii.

Przy dobrych warunkach pogodowych będzie można zobaczyć okoliczne góry. Najbliższe, czyli Szczeliniec Wielki i Szczeliniec Mały oraz Skalniak. Oraz te wszystkie góry, które możemy podziwiać z terenu naszych Gór Stołowych - podkreśla Bartłomiej Jakubowski, dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych.

Te wycieczki dedykujemy tym, którzy chcą odkryć Góry Stołowe z innej strony. Dlaczego łąki? Chcemy się pochwalić tym, że te łąki są przez nas utrzymywane i gdyby nie my, to łąki w naszej strefie klimatycznej szybko by zarosły lasem - dodaje dyrektor.

Jak zapewnia PNGS trasa nie jest wymagająca i pokonają ją bez problemu także dzieci. Przewyższenia są naprawdę niewielkie - do 20 metrów. Uczestnicy będą poruszać się na wysokość około 750 m n.p.m.

Na spacery edukacyjne "Pod Szczelińcem" nie trzeba się zapisywać. Będą organizowane w piątki w lipcu i sierpniu. Uczestnicy za każdym razem rozpoczynają trasę o 10:30 przy Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie.