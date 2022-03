Na Placu Grunwaldzkim otwarta została przestrzeń do pracy dla nowych mieszkańców z Ukrainy. To forma pomocy dla tych, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości i podjąć aktywność zawodową. Biurko można zarezerwować na godziny.

/ shutterstock / Shutterstock

Akcja pomocowa skierowana jest do wszystkich osób, które w obliczu wojny w Ukrainie musiały przenieść się do Wrocławia. Część z nich powoli organizuje swoje życie na osiedlach, szukając pracy, mieszkania oraz wsparcia w organizacji czasu wolnego dla swoich dzieci. Pod adresem Nauczycielska 8/4 potrzebujący bezpłatnie zarezerwują biurko do pracy "na godziny" w zależności od swoich potrzeb.

To inicjatywa mieszkańców osiedla Plac Grunwaldzki, którzy chcą w ten sposób pomóc osobom uciekającym przed wojną. Przy współpracy z jedną z komercyjnych firm oferowana jest darmowa przestrzeń biurowa Nauczycielska 8/4. Pomieszczenia zaaranżowano tak, by sprzyjały wspólnej pracy, nauce i spotkaniom. Czekają wolne miejsca przy biurku, kawa oraz dostęp do komputera i szybkiego internetu. Coworking jest czynny cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu: w poniedziałki i czwartki od 10:00, a we wtorki, środy i piątki od 15:30.

Nauczycielska 8/4 jest zarówno dla tych, którzy tymczasowo mieszkają na Śródmieściu, jak i poza tą częścią miasta. Zdarza się, że osoby uchodźcze pracują lub uczą się zdalnie i w obecnej sytuacji nie mają do tego odpowiednich warunków. Inni są na etapie poszukiwania pracy i załatwiania formalności, przez co potrzebują przestrzeni, w której mogą się skupić i przygotować niezbędne dokumenty. Dołożymy wszelkich starań, by na miejscu była obecna osoba mówiąca w języku ukraińskim lub rosyjskim - mówi Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie.

Niedaleko Nauczycielskiej 8/4, rodzice mogą zaprowadzić swoje dzieci do pobliskich świetlic, w których na najmłodszych czekają kreatywne zajęcia: w siedzibie OD NOWA przy Skłodowskiej-Curie 63a oraz w ODRA Centrum przy Moście Grunwaldzkim.