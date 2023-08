​Gabinet Osobliwości" to hasło przyświecające programowi 12. Europejskiej Nocy Literatury, która w sobotę, 19 sierpnia odbędzie się we Wrocławiu. W tym roku fragmenty wybranych dzieł literackich odczytane zostaną na osiedlu Huby przez znane postaci polskiej kultury.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Europejska Noc Literatury (ENL) to organizowane w różnych europejskich miastach święto czytelników, którzy tego wieczoru usłyszeć mogą prozę w interpretacjach twórców kultury, a przy okazji odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających.

Formuła ENL-u od pierwszej edycji pozostaje niezmienna: fragmenty dziesięciu książek czytane są przez dziesięć postaci polskiej kultury w dziesięciu lokalizacjach wybranego osiedla Wrocławia.

Program 12. edycji wydarzenia przygotowała pisarka Sylwia Chutnik, a wybrane przez kuratorkę teksty łączy temat "Gabinet Osobliwości".

Tu nic nie jest takie, jakim się wydaje, a każdy artefakt, każda osoba przekracza siebie i tworzy nowe znaczenia. A może to wcale nie jest osobliwość, tylko tak właśnie wygląda nasze życie? W transgresji, przekroczeniu, czai się nadzieja, że odnajdziemy prawdę. O sobie i otaczającym nas świecie - wskazuje Chutnik i zapowiada, że tegoroczna edycja poświęcona jest takim właśnie przekroczeniom i aktom oporu, które mają na celu znalezienie sensu w pozornie chaotycznym zbiorze znaczeń.

W tym roku fragmenty wybranych przez kuratorkę pozycji literackich odczytane zostaną w dziesięciu lokalizacjach osiedla Huby. Czytania we wszystkich miejscach rozpoczynać będą się o tych samych godzinach - co 30 minut, od 18 aż do 22:30. Każda z czytających osób interpretuje jeden fragment "swojej" książki 10 razy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak co roku teksty interpretować będzie pięciu artystów i pięć artystek, a wydarzenie będzie okazją, by poznać różne, często niedostępne na co dzień miejsca.

Uczestnicy wydarzenia odwiedzą m.in. zbudowaną w latach 50. XX wieku aulę Zespołu Szkół Gastronomicznych, gdzie Mirosław Zbrojewicz zabierze słuchaczy w podróż przez ostatnie stulecie dzięki fragmentowi "Straszliwej zieleni" Benjamina Labatuta, a także najstarszą wciąż działającą zajezdnię tramwajową "GAJ". Tam w jednym z warsztatowych budynków pisarz Łukasz Orbitowski przeczyta fragmenty książki Idy Linde "Poleciały w kosmos".

Z kolei w zabytkowej auli Instytutu Pedagogiki i Psychologii posłuchać będzie można książki "Ta żałosna myśl, że nigdy więcej cię nie zobaczę" Rosy Montero w interpretacji Magdaleny Kumorek, a w przedwojennej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 73 Olga Bołądź przeczyta "Wróżbę. Wspomnienia dziewczynki" Agnety Pleijel.

Czytania zaplanowano również w przestrzeniach położonych w zabudowie postindustrialnej - w galerii XIX-wiecznego Browaru Mieszczańskiego Cezary Kosiński przeczyta fragment debiutu Tatiany Tîbuleac "Lato, gdy mama miała zielone oczy", a w wypełnionym mistyczną atmosferą dojo Wrocław Aikikai Pola Błasik zinterpretuje powieść o niekonwencjonalnej formie "Ten się śmieje, kto ma zęby" Zyty Rudzkiej.

Kolejnymi przystankami na trasie będą: najmłodszy licealny budynek we Wrocławiu, czyli Liceum Ogólnokształcące nr V, gdzie fragment "Ja śpiewam, a góry tańczą" przeczyta Edyta Jungowska oraz znajdujący się w monumentalnym budynku Dyrekcji Kolei Dziedziniec klubu Ciało, w którym będzie można wysłuchać fragmentu "Zanim dojrzeją granaty" Rene Karabasz w interpretacji Justyny Wasilewskiej.

Spotkania w plenerze odbędą się również w dwóch osiedlowych parkach: głównej alei parku Andersa, gdzie Mariusz Kiljan przeczyta współczesną historię rodzinną snutą językiem mrocznej baśni, czyli "Prawdziwe życie" Adeline Dieudonné oraz w parku Goethego, który stanie się centrum Europejskiej Nocy Literatury. Zostanie tam zlokalizowana strefa literackiego relaksu, w ramach której Piotr Cyrwus zinterpretuje fragment zbioru opowiadań "Moja żona nie tańczy" Tove Ditlevsen.