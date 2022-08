"Teraz moja prognoza jest często bardziej trafna niż ta podawana w telewizji" - mówi Kazimierz Pachucy, mieszkaniec Wrocławia, który od 2003 roku codziennie zapisuje informacje o pogodzie. Gdy aura zmienia się nagle, wrocławianin swoje zapiski prowadzi nawet kilka razy dziennie.

Kazimierz Pachucy w styczniu skończył 91 lat. Jest emerytowanym inżynierem budownictwa i absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Pracował m.in. przy budowie lotniska w Starachowicach oraz cegielni w Środzie Śląskiej, był również nauczycielem.

Jego niezwykłą historię opisał Urząd Miasta Wrocławia.

Pomysł na zapisywanie pogody

Pomysł na zapisywanie pogody pojawił się, gdy pan Kazimierz przeszedł na emeryturę.

Cytat Chodziło o znalezienie jakiegoś zajęcia, które by przedłużyło moją aktywność. Uważam, że skoro praca zawodowa już się skończyła, potrzebne jest coś ciekawego, co człowieka może zaabsorbować na dłużej. To przyszło samo z siebie. Pogodą interesowałem się już dawno, bo było to ważne podczas prowadzenia każdej budowy. Aura w moim zawodzie ma bardzo duże znaczenie. Praca budowlańca jest przecież ściśle związana z pogodą - powiedział Kazimierz Pachucy.

Jak informuje wrocławski urząd, w każdym z zeszytów Kazimierza Pachucego kartki są podzielone na kilka rubryk m.in. datę, godzinę, temperaturę, ciśnienie, kierunek i siłę wiatru, opady - śnieg i deszcz, stan nieba oraz prognozę pogody na następny dzień. Tę zapisuje z telewizji. Jest też rubryczka na uwagi, bo zawsze może wydarzyć się w pogodzie coś ciekawego - podaje urząd.

Swoje obserwacje wrocławianin prowadzi na podstawie tego, co widzi za oknem oraz elektronicznej stacji pogodowej. Zdarza się, że informacja zapisuje nawet 6 razy dziennie. Przerwa w notatkach nigdy nie jest dłuższa niż 24 godziny. Gdy wyjeżdża, to zapisuje pogodę z miejscowości, w której się znajduje. Kiedy natomiast był w szpitalu, pogodę zapisywała dla niego córka, aby miał ciągłość swoich obserwacji.

Pod koniec każdego miesiąca Kazimierz Pachucy robi podsumowanie. Znajdują się w nim informacje dotyczące średniej temperatury, kierunku wiatru i opadów. Analizuje też czy prognozowana pogoda rzeczywiście się sprawdziła.

Pogodowa przeszłość i przyszłość

Jak czytamy na stronie wrocławskiego urzędu miasta, "na podstawie swoich opisów i elektronicznej pogodynki pan Kazimierz potrafi określić, jaka będzie pogoda następnego dnia".

Cytat W latach 50-tych i 60-tych otrzymywaliśmy trzytygodniowe prognozy pogody, żeby móc dobrze zaplanować budowę i mimo że były one długoterminowe, to zwykle się sprawdzały. Później to się zmieniło. Teraz moja prognoza jest często bardziej trafna niż ta podawana w telewizji - powiedział wrocławianin.

Zapisywane dane służą panu Kazimierzowi również do analizowania tego, jak zmienia się pogoda we Wrocławiu.

W porównaniu do początku moich zapisków, czyli do 2003 roku, zdecydowanie zmieniła się temperatura w mieście. W tej chwili jest o wiele cieplej niż to było prawie 20 lat temu. Przykładowo w lipcu jest obecnie średnio o 3 st. cieplej. Również temperatury wieczorne znacznie się różnią. Na początku obserwacji nie zdarzało się, żeby wieczorem temperatura wynosiła 27 st. C, podczas, gdy w tym roku już tak było. Ewidentnie jest cieplej z roku na rok. Różnice widać też w opadach. Jeszcze w 2005 roku było ich dużo, a ostatnio już znacznie mniej. To widać choćby po trawnikach, gdzie trawa nie jest już taka soczysta, jak kiedyś, a raczej wyschnięta. Nie ma się co dziwić, skoro w tym roku, od początku tego miesiąca do 12 sierpnia, padało tylko raz - mówi wrocławianin.