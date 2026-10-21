Chińskim autem na ten parking przy cmentarzu nie wjedziesz. Nawet jeśli to Volvo

RMF24

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Uwaga kierowcy planujący we Wszystkich Świętych odwiedzić groby na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Będą obowiązywać nowe, rygorystyczne zasady wjazdu na parking, udostępniony przez wojsko na tyłach nekropolii. Ze względów bezpieczeństwa Sztab Generalny Wojska Polskiego wprowadził zakaz parkowania dla samochodów wyprodukowanych w Chinach, Rosji, Białorusi, Korei Północnej oraz pojazdów wyposażonych w kamery i inne urządzenia rejestrujące obraz. Lista marek jest naprawdę długa.

Lista zakazanych marek – sprawdź, czy Twój samochód się kwalifikuje

W dniach 31 października i 1 listopada, jak co roku, wojsko udostępni swój parking na tyłach nekropolii. Jak jednak poinformowano, zakazem wjazdu objęto auta takich marek jak BYD, Chery, Geely, MG, Nio, Polestar, Volvo (wyprodukowane po 2010 roku) i kilkudziesięciu innych chińskich producentów.

Zakaz obejmuje także samochody z numerami VIN zaczynającymi się od liter i cyfr przypisanych do Białorusi, Rosji i Korei Północnej.

Pełna lista marek objętych zakazem liczy ponad 50 pozycji. Oto one: AION, AIQAR, ARCFOX, AVATR, BEIJING (BAIC), BESTUNE, BYD, CHANGAN, CHERY, CHERY FULWIN, CHERY NEW ENERGY, CHIREY, COSTIN, COWIN, DEEPAL, DENZA, DFSK, DONGFENG, DR, EXEED, EXLANTIX, FANGCHENGBAO, FARIZON, FAW, FORTHING, FOTON, FREELANDER, GAC, GEELY, GEELY GALAXY, GWM, HONGQI, HUAWEI, ICAUR, JAC, JETOUR, KING LONG, LEAPMOTOR, LEPAS, LEVC, LINGHUI, LUXEED, LYNK&CO, MAXUS, MG, NIO, OMODA/JAECOO, POLESTAR, QROS AUTO, RADAR, RELY, RIICH, SERES, SKYWELL, SOUEAST, SWM, VOLVO (wyprodukowane od 2010 r.), VOYAH, XPENG, YANGWANG, YUTONG, ZEEK.

Kamery i czujniki? Musisz je zdemontować lub zasłonić

To nie koniec obostrzeń. Wszystkie pojazdy, niezależnie od kraju produkcji, muszą mieć zdemontowane lub skutecznie zasłonięte kamery cofania, czujniki parkowania czy inne urządzenia rejestrujące obraz.

Przedstawiciele wojska będą dokładnie sprawdzać każdy samochód na wjeździe – jeśli nie spełnisz wymogów, nie zostaniesz wpuszczony na teren parkingu.

Bezpieczeństwo i przepisy – skąd te zmiany?

Wprowadzone ograniczenia wynikają z przepisów dotyczących ochrony obiektów strategicznych oraz z aktualnej sytuacji geopolitycznej. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z marca 2025 roku, na terenie jednostek wojskowych obowiązuje zakaz fotografowania i rejestrowania obrazu. Stąd tak duży nacisk na wyeliminowanie urządzeń rejestrujących oraz aut pochodzących z krajów uznanych za potencjalnie niebezpieczne.

Parking tylko dla wybranych – jak się przygotować?

Parking wojskowy przy Cmentarzu Osobowickim dostępny będzie od ulicy Obornickiej. Na miejscu kierowców czekać będą bramki oraz służby, które sprawdzą nie tylko markę auta, ale także numer VIN i obecność urządzeń rejestrujących.

Każdy wjeżdżający pojazd zostanie odnotowany – numery rejestracyjne będą zapisywane przez wojsko.

Władze miasta apelują do kierowców o wyrozumiałość i ścisłe stosowanie się do poleceń służb. Parking jest udostępniany grzecznościowo przez wojsko – brak współpracy może skutkować odmową wjazdu.

Komunikacja miejska – alternatywa dla zmotoryzowanych

Urzędnicy zachęcają, by w okresie Wszystkich Świętych korzystać z komunikacji miejskiej. Specjalne linie tramwajowe i autobusowe dowiozą pasażerów bezpośrednio pod bramy największych wrocławskich cmentarzy.

Tramwaje i autobusy będą kursować częściej, a szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany już w najbliższy piątek.

Zmiany w organizacji ruchu

Jak co roku, wokół największych nekropolii wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Ulica Osobowicka oraz fragmenty Grabiszyńskiej będą zamknięte dla ruchu samochodowego, a sygnalizacja świetlna w pobliżu cmentarzy będzie działać w trybie pulsującym.