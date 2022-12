Ponad 400 par butów dla potrzebujących zebrano podczas świątecznej zbiórki we Wrocławiu. Odnowieniem obuwia zajęła się profesjonalna firma. A dziś buty trafiły do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. To właśnie jego podopieczni będą je nosić.

/ Paweł Pyclik / RMF FM Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu ma w swoich placówkach około 450 osób. Najbardziej się to przyda do naszej ogrzewalni. Bo tam trafiają najczęściej ludzie bezpośrednio z ulicy. Trzeba ich w zasadzie przebrać od stóp do głów - zaznacza Rafał Peroń, prezes wrocławskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Butów nam brakuje. Chodzę w wysłużonych więc nowe się przydadzą. Zaraz idę do magazynu i je pobiorę. Bardzo dobrze, że otrzymaliśmy buty. Bardzo dziękujemy - dodaje pan Zygmunt, jeden z podopiecznych organizacji. Zebrano ponad 400 par Obuwie było zbierane we wrocławskiej galerii handlowej Wroclavia od 28 listopada do 11 grudnia. Organizatorzy przekonywali mieszkańców miasta, że warto wyciągnąć z szafy buty, w których już nie chodzimy, a są jeszcze w całkiem dobrym stanie. W sumie darczyńcy ofiarowali 419 par. Bardzo dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie. Przebiliśmy zeszłoroczny wynik o pond 100 par - podkreśla Małgorzata Woźniak, dyrektor Galerii Handlowej Wroclavia. / Paweł Pyclik / RMF FM Odnowieniem butów zajęła się wrocławska firma Pucybuty. Jej właścicielka Anna Bartoszek przekonuje, że było co robić. Buty, które przekazaliśmy przeszły ozonowanie i czyszczenie. Częściowo też naprawione są szewskie sprawy. Można je zakładać i śmiało chodzić - tłumaczy. We wszystkich dotychczasowych edycjach świątecznej zbiórki obuwia zebrano już blisko 1,5 tysiąca par butów. / Paweł Pyclik / RMF FM Zobacz również: ​10-kilometrowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia otwarty

