Bomba lotnicza we Wrocławiu. Ewakuacja 3 tys. osób i utrudnienia w ruchu

Niewybuch, który odkryto w ubiegłym tygodniu podczas prac ziemnych, to 250-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Od czwartku teren budowy kompleksu hotelowo-biurowego przy ul. Kolejowej jest zabezpieczony przez policję.
Saperzy rozpoczną akcję podjęcia bomby we wtorek o godzinie 9:00.
Ewakuacja 3 tysięcy osób – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie
W związku z działaniami saperów, konieczna będzie ewakuacja około 3 tysięcy osób z okolicznych budynków.
„Wyznaczoną strefę należy opuścić najpóźniej do godz. 8.30” – informuje wrocławski magistrat.
Ewakuacją objęte są adresy przy ulicach: Kolejowa, Prosta, Lelewela, Grabiszyńska, Jęczmienna, Pszenna, Owsiana, Stysia, Zielińskiego, Piłsudskiego, Skwierzyńska, Swobodna oraz place Rozjazdny i Legionów.
Gdzie udać się na czas ewakuacji?
Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowano miejsce tymczasowego pobytu w Narodowym Forum Muzyki przy pl. Wolności. Osoby potrzebujące transportu będą mogły skorzystać z autobusów MPK, które zostaną podstawione w rejonie przystanku przy ul. Grabiszyńskiej/Szpitalnej, skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Kościuszki oraz w okolicach pl. Legionów.
Utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu pociągów
W związku z akcją saperską mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach w okolicy ul. Kolejowej. PKP PLK poinformowało także o możliwych zmianach w kursowaniu pociągów we wtorek rano, aż do zakończenia operacji usuwania niewybuchu.
Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, zaapelował do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie wyjścia i ścisłe stosowanie się do poleceń służb.
Współpraca osób przebywających w tej strefie pozwoli ograniczyć utrudnienia i usprawnić przebieg całej operacji – podkreślił Bajak.
We Wrocławiu stosunkowo często podczas prac ziemnych znajdowane są niewybuchy z okresu II wojny światowej. Ostatnia większa ewakuacja z tego powodu miała miejsce w lipcu w okolicach ul. Trzemeskiej.