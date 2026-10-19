Bomba lotnicza we Wrocławiu. Ewakuacja 3 tys. osób i utrudnienia w ruchu

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We wtorek (20 października) we Wrocławiu odbędzie się akcja usunięcia niewybuchu z czasów II wojny światowej, znalezionego podczas prac budowlanych przy ul. Kolejowej. W związku z operacją przewidziano ewakuację około 3 tysięcy osób oraz możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Zobacz mapę ze strefą, która zostanie objęta ewakuacją.

Niewybuch, który odkryto w ubiegłym tygodniu podczas prac ziemnych, to 250-kilogramowa bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Od czwartku teren budowy kompleksu hotelowo-biurowego przy ul. Kolejowej jest zabezpieczony przez policję.

Saperzy rozpoczną akcję podjęcia bomby we wtorek o godzinie 9:00.

Ewakuacja 3 tysięcy osób – sprawdź, czy dotyczy to Ciebie

W związku z działaniami saperów, konieczna będzie ewakuacja około 3 tysięcy osób z okolicznych budynków.

„Wyznaczoną strefę należy opuścić najpóźniej do godz. 8.30” – informuje wrocławski magistrat.

Ewakuacją objęte są adresy przy ulicach: Kolejowa, Prosta, Lelewela, Grabiszyńska, Jęczmienna, Pszenna, Owsiana, Stysia, Zielińskiego, Piłsudskiego, Skwierzyńska, Swobodna oraz place Rozjazdny i Legionów.

Strefa ewakuacji/Fot.UM Wrocławia

Gdzie udać się na czas ewakuacji?

Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowano miejsce tymczasowego pobytu w Narodowym Forum Muzyki przy pl. Wolności. Osoby potrzebujące transportu będą mogły skorzystać z autobusów MPK, które zostaną podstawione w rejonie przystanku przy ul. Grabiszyńskiej/Szpitalnej, skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Kościuszki oraz w okolicach pl. Legionów.

Utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu pociągów

W związku z akcją saperską mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach w okolicy ul. Kolejowej. PKP PLK poinformowało także o możliwych zmianach w kursowaniu pociągów we wtorek rano, aż do zakończenia operacji usuwania niewybuchu.

Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, zaapelował do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie wyjścia i ścisłe stosowanie się do poleceń służb.

Współpraca osób przebywających w tej strefie pozwoli ograniczyć utrudnienia i usprawnić przebieg całej operacji – podkreślił Bajak.

We Wrocławiu stosunkowo często podczas prac ziemnych znajdowane są niewybuchy z okresu II wojny światowej. Ostatnia większa ewakuacja z tego powodu miała miejsce w lipcu w okolicach ul. Trzemeskiej.

