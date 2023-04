W niedzielę na Dolnym Śląsku rusza przegląd filmów nominowanych do Nagrody Publiczności LUX. Laureata poznamy 14 czerwca. Bezpłatne wejściówki na filmy dostępne są w kasach kin. W konkursie startuje pięć filmów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe po raz kolejny zapraszają na przegląd filmów nominowanych do Nagrody Publiczności LUX. W dniach 23-25 kwietnia filmy będą wyświetlane we wszystkich kinach należących do DCF - we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubaniu i Żarach.



"Laureata Nagrody Publiczności LUX poznamy 14 czerwca 2023 roku. Bezpłatne wejściówki na filmy dostępne są w kasach kin" - podano w komunikacie przesłanym przez organizatorów.

Pięć filmów walczy o nagrodę publiczności