Jeżeli rzeczywiście ma miejsce taka sytuacja, że tam jest łączenie publicznego systemu opieki zdrowotnej z wydzieloną komercyjną częścią działalności, szczególnie psychiatrii dziecięcej, to jest to zjawisko, które ja bym nazwał skandalem. Sytuacja, w której żeruje się w pewnym sensie na tym, że jest zapotrzebowanie na te usługi, że można dyktować tak naprawdę każdą cenę, bo rodzice oczywiście są w stanie zapłacić każde pieniądze, to jest to po prostu forma nieetycznego zachowania - stwierdził.

Niedzielski zaznaczył, że tuż po zakończeniu Porannej rozmowy w RMF FM porozmawia z szefem NFZ. Będziemy prosili o wyjaśnienie tej sytuacji, zobaczymy, czy to się mieści w granicach prawa, bardzo dokładnie zbadamy tę sprawę - zaznaczył.