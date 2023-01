​Już w najbliższy weekend naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z chiropterologami (zajmują się badaniem nietoperzy) z całej Europy ponownie policzą nietoperze w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Czemu mają służyć ich obliczenia?

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Międzyrzecki Rejonie Umocniony to podziemia w Lubuskiem. Są jedną z 10 największych zimowych kolonii nietoperzy w Unii Europejskiej.

Co roku liczymy nietoperze, żeby się dowiedzieć jak zmienia się ich liczebność w poszczególnych latach. Na podstawie tych zebranych danych, można stwierdzić jakie są zagrożenia dla poszczególnych gatunków, a to pozwala nam zastosować rozwiązania ochronne, które powinny być wdrożone jak najszybciej - podkreśla doktor Tomasz Kokurewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W sobotę w 8 godzin policzonych ma zostać około 40 tys. nietoperzy w podziemiach zbudowanych przez Niemców przed II wojną światową.

Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej dowiedzieli się, ile osobników poszczególnych gatunków zimuje w podziemiach. Musimy szybko opuścić to miejsce, ponieważ nasza obecność szkodzi nietoperzom. One wybudzają się z ze snu zimowego i niestety tracą dużo energii - dodaje.

Nietoperze wrażliwe na zmiany klimatu

W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy. Na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego każdego roku hibernuje 12 z nich. Okazuje się, że nietoperze są bardzo wrażliwe na zmiany klimatu.

Są nietoperze, które preferują zimne fortyfikacje do snu zimowego oraz takie, które czują się bardziej komfortowo w troszeczkę wyższej temperaturze. Na przestrzeni tych 20 lat badań zauważyliśmy trendy, że ten skład gatunkowy się zmienia - zaznacza doktor Grzegorz Apoznański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W związku ze wzrostem średniej rocznej temperatury na terenie Polski zmienia się także temperatura w podziemiach i tych gatunków, które preferują zimne miejsca jest mniej. Wzrasta za to liczebność gatunków, które preferują cieplejsze miejsca do hibernacji - mówi doktor Apoznański.

Naukowcy zadają sobie pytanie, czy nietoperze zimnolubne nie znikną w krótkim czasie z naszej fauny.