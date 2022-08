Niebezpieczne znalezisko w Stanisławowie, w powiecie jaworskim, na Dolnym Śląsku. Na terenie po byłym niemieckim obiekcie wojskowym z czasów wojny odkryto 75 sztuk beczek z nieznaną substancją.

Na miejscu interweniowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Legnica-2".

Specjaliści stwierdzili, że pojemniki są szczelne i nie doszło do wycieku substancji.

Próbki zostaną przekazane do analizy, by ustalić, co to jest.