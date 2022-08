Dziś podjęta zostanie próba ściągnięcia barki, transportującej dwa pojazdy budowlane, która utknęła na remontowanym jazie Rędzińskim na Odrze. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja.

Barka na Odrze / RZGW we Wrocławiu /

Do zdarzenia doszło we wtorek około g. 15.30. Zestaw złożony z barki i pchacza manewrował na wodzie górnej w obrębie jazu na stopniu wodnym Rędzin. Z uwagi na silny nurt rzeki jednostka została zepchnięta na prawy segment jazu i unieruchomiona.

Na pokładzie barki znajdowały się dwie osoby obsługujące pojazdy dostarczające materiały na teren budowy oraz dwie osoby z obsługi barki. Nikomu nic się nie stało - podała policja.

Natychmiast podjęto przygotowania do akcji odholowania barki w bezpieczne miejsce, co odbędzie się między innymi przy asyście jednostek pływających Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przedstawiciele Wód Polskich podkreślają, że z uwagi na fakt, iż jest to teren budowy za wszelkie działania odpowiada wykonawca, a RZGW służy pomocą w rozwiązaniu problemu.

Operacja związana z przetransportowaniem unieruchomionej jednostki wymaga czasu i zachowania odpowiednich środków ostrożności oraz podniesienia poziomu piętrzenia w Odrze na odcinku pomiędzy Brzegiem Dolnym a Rędzinem - informują Wody Polskie.

Są dwie możliwości: odholowanie barki od strony, z której przypłynęła albo bezpieczne przepchnięcie jej poniżej jazu, przy wyrównanych poziomach wody - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM rzecznik wrocławskiego RZGW Jarosław Garbacz.

W zabezpieczaniu miejsca zdarzenia biorą również udział inne służby, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i policja. Swoje działania prowadzi też komisja ds. wypadków żeglugowych przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, która będzie wyjaśniała dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.