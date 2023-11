Do awarii wodociągu doszło w środę na ulicy Ruskiej w centrum Wrocławiu. Na jezdni stoi woda. Część tramwajów skierowano na objazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W wyniku awarii wodociągowej na ul. Ruskiej utworzyła się rozlewisko. Ograniczony jest w tym miejscu ruch samochodowy, a kursujące tamtędy tramwaje skierowano na objazdy.

"Tramwaje linii 3, 10, 12 i 13 kursujące w kierunku pl. Dominikańskiego zostały skierowane objazdem przez most Sikorskiego, Dubois, most Pomorski, Nowy Świat do przystanku +Rynek+, bez pominięcia przystanku" – informuje wrocławskie MPK.

Nie wiadomo na razie jak długo potrwa usuwanie awarii. Wrocławskie MPWiK podało, że uszkodzeniu uległa rura o średnicy 350 mm.

"W pierwszej kolejności zostanie wyłączona woda, aby zatrzymać wyciek. Następnie przystąpimy do usuwania awarii wodociągowej. Po wykonaniu wykopu będziemy mogli ocenić rozmiar awarii i czas potrzebny na jej usunięcie" – poinformowano.

Wody w kranach nie mają mieszkańcy na ul. Ruskiej - na odcinku od Włodkowica do Kazimierza Wielkiego.