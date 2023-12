​Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia pieszych przez autobus MPK we Wrocławiu. Ranni walczą o życie w szpitalu. Z ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło, kiedy piesi na czerwonym świetle przebiegali po pasach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyjaśniamy wszystkie okoliczności zdarzenia. Sprawdzany jest monitoring, policjanci weryfikują też informacje od świadków - powiedział PAP kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 20 na ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Trzy osoby zostały potrącone przez autobus MPK linii 127. Odniosły obrażenia wielonarządowe. Niestety, są w stanie zagrażającym życiu - mówił policjant.

Kierowca autobusu był trzeźwy. Sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdu. Na podstawie monitoringu będzie można określić, jaka była reakcja kierowcy w trakcie wypadku.

Niewiele wiadomo o tym, kim są osoby ranne w wypadku. Policja przekazała wyłącznie, że było to dwóch mężczyzn i kobieta, w wieku od 20 do 40 lat.