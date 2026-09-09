Pijany prokurator na motocyklu. Śledczy ujawnili wyniki badań krwi

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Zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości usłyszał prokurator Dominik M., którego zatrzymano w Białych Błotach w powiecie bydgoskim. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Został zawieszony w czynnościach na pół roku. Nie może też prowadzić żadnych pojazdów.

Prokurator Dominik M. w niedzielę ok. godz. 21:45 przyjechał motocyklem do sklepu w miejscowości Białe Błota (powiat bydgoski).

Sposób zachowania Dominika M. wzbudził u osób znajdujących się w pobliżu podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Osoby te uniemożliwiły mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki, a następnie wzywając policję – przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.



Śledczy nie poddał się badaniu alkomatem, dlatego pobrano od niego krew. „Badania przeprowadzone przez Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy wykazały obecność alkoholu etylowego we krwi w stężeniach odpowiednio 1,10 promila, 0,97 promila oraz 0,88 promila” – informuje Prokuratura Krajowa.

Jaka kara grozi Dominikowi M.?

We wtorek, po uzyskaniu zgody Sądu Najwyższego na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, Dominik M. usłyszał zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 3 lat więzienia. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Do czasu zakończenia postępowania nie może prowadzić żadnych pojazdów.

Prokurator Regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na 6 miesięcy.

