Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu pozyskało do swoich zbiorów trzy nowe eksponaty. Są to złote monety z połowy XVIII w., które odkryto w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, monety odkryto podczas badań archeologicznych prowadzonych w bloku zabudowy ograniczonym ulicami Legnicką, Sokolniczą i Nabycińską we Wrocławiu. Teren ten należał do dawnych wsi Nabitin (1175 r. ) i Stapin (1203 r.), a następnie do Przedmieścia Mikołajskiego. W latach 1768-1783 teren został w części wschodniej i środkowej zagospodarowany na potrzeby rozwijanych przez Prusaków fortyfikacji bastionowych rawelinu dzieła mikołajskiego. W części zachodniej, pod ziemią i fundamentami zabudowy dziewiętnastowiecznej oraz współczesnej, przetrwały jednak masowe groby, będące świadectwem tragicznych wydarzeń związanych najpewniej ze zdobywaniem miasta przez armię Pruską w trakcie wojen śląskich - wyjaśniono.



To właśnie w tych grobach odkryte zostały bardzo dobrze zachowane monety: złoty dukat Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich z 1748 r. o wadze 3,5 g, próby 0,986; złoty dukat Franciszka I Stefana Lotaryńskiego, cesarza rzymskiego, księcia Toskanii, Cieszyna, Lotaryngii, wybity w 1750 r. w mennicy w Karlsburgu, o wadze 3,5 g, próby 0,986 oraz pół złotego suwerena jego małżonki Marii Teresy Habsburg, cesarzowej rzymskiej, królowej Niemiec, Węgier, Czech, Galicji i Lodomerii, arcyksiężnej Austrii, wybity w 1750 r. w mennicy w Antwerpii, o wadze 5,53 g, próby 0,920.