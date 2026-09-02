Afera w dolnośląskiej policji po awanturze na stacji paliw. Komendant odwołany

RMF24

Po awanturze na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu, nagranej i opublikowanej w internecie, dolnośląska policja odwołała komendanta miejskiego w Jeleniej Górze. Miał on być uczestnikiem zdarzenia. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Ostatniego dnia sierpnia na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do szarpaniny pomiędzy dwoma kierowcami, którzy czekali w kolejce po tańsze paliwo.

W konflikt próbowała interweniować kobieta, a całą sytuację zauważył policjant po służbie, który użył pałki teleskopowej, by zapobiec eskalacji.

Komendant miejski w Jeleniej Górze w centrum afery

Jak ustaliły służby, w zajściu brał udział także komendant Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Po ujawnieniu nagrania w internecie i potwierdzeniu udziału funkcjonariuszy, w tym komendanta, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podjął decyzję o odwołaniu funkcjonariusza, przeniesieniu go do dyspozycji KWP oraz zawieszeniu w czynnościach.

Informujemy, że w związku z opublikowanym w sieci filmem stanowiącym fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i fakt, że wykonane ustalenia potwierdziły udział w nim trzech funkcjonariuszy Policji, w tym jednego pełniącego funkcję komendanta miejskiego w Jeleniej Górze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wyjaśnieniem sprawy zajęły się policyjne komórki kontrolne. Realizowane czynności miały na celu m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod katem prawno-karnym - przekazała KWP we Wrocławiu.

„Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych” - dodano w komunikacie wrocławskiej policji.

Policyjne komórki kontrolne mają wyjaśnić, czy doszło do naruszenia prawa przez funkcjonariuszy. Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.