Były burmistrz Boguszowa-Gorc został prawomocnie skazany na 5 lat i 3 miesiące więzienia. Jacek C. był oskarżony o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców łapówki w zamian za zgodę na przedłużenie prac przy ulicznym oświetleniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O wyroku, który zapadł w piątek poinformowała policja dolnośląska, publikując dziś nagranie z akcji zatrzymania samorządowca.

Prowokacja zorganizowana przez wydział do walki z korupcją Policja Dolnośląska / Policja

Burmistrz Boguszowa-Gorc został skazany na 5 lat i 3 miesiące więzienia. To oznacza, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu obniżył wyrok pierwszej instancji, który skazywał Jacka C. na 7 lat pozbawienia wolności.

Samorządowca policja zatrzymała w grudniu 2018 roku. Jacek C. został oskarżony o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł. Zdaniem prokuratury w zamian za łapówkę C. miał zgodzić się na przedłużenie prac przy ulicznym oświetleniu. To jednak nie koniec, bo burmistrzowi zarzuca się także działanie na szkodę gminy Boguszowa-Gorce i o przyjęcie łapówki, gdy był starostą wałbrzyskim.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od 2018 roku prowadzili działania operacyjne przeciwko urzędnikowi. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy sąd wykorzystał przy wydawaniu orzeczenia. Zgromadzone dowody uprawdopodabniały popełnienie przez Jacka C. przestępstw korupcyjnych. Policja musiała jednak znaleźć dowód ostateczny i bezsprzeczny.

W tym celu przeprowadzono prowokację, która polegać miała na dokonaniu kontrolowanego wręczenia łapówki burmistrzowi. Akcję przeprowadzono pod koniec 2018 roku. Współpracownik policji spotkał się wówczas z burmistrzem Boguszowa-Gorc i wręczył mu 50 tys. zł w zamian za obietnicę załatwienia sprawy. Chwilę później urzędnik został zatrzymany, a sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec Jacka C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.