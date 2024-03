Poznaliśmy laureatów 44. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Grand Prix zdobył w tym roku duet Hugo Tarres i Mateusz Tomaszewski.

Hugo Tarres i Mateusz Tomaszewski zdobywcy Grand Prix 44. Przeglądu Piosenki Aktorskiej podczas koncertu finałowego w Teatrze Capitol we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

23 marca we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol odbył się koncert finałowy Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Jury zdecydowało, że Grand Prix-statuetka Złotego Tukana oraz nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. zł powędrują w ręce duetu Hugo Tarres i Mateusz Tomaszewski. Nagrodę wręczył prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

"Za radość bycia na scenie, lekkość, nieprzewidywalność, muzykalność, szczerość. Zaskoczyło nas, że w dwóch osobach mieliśmy jedną kreację sceniczną i to, jak jesteście zakochani w śpiewaniu" - tak uzasadniało swój wybór jury, cytowane przez organizatorów Przeglądu Piosenki Aktorskiej na stronie Teatru Capitol.

Zwycięzcy są studentami drugiego roku Aktorstwa Teatralnego na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Podczas finałowego koncertu zaśpiewali "Szczęśliwej drogi już czas" (muzyka: Ryszard Rynkowski, słowa: Marek Skolarski) i "Hop szklankę piwa" (muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz, słowa: Stanisław Ignacy Witkiewicz).

Wczorajszego wieczoru Kapituła im. Aleksandra Bardiniego wyróżniła Dyplomem Mistrzowskim oraz statuetką Tukana Kapituły za całokształt twórczości wokalistkę i aktorkę Ewę Konstancję Bułhak. Prestiżową nagrodę przekazali reprezentanci Kapituły: Konrad Imiela i Bartosz Porczyk.

Jury Nurtu Off wręczyło Tukana Off i nagrodę w wysokości 6 tys. zł twórcom spektaklu "Niesamowita Słowiańszczyzna". "Za czystość teatralnej formy, za odważne osobiste podejście do tematów budzących kontrowersje, za umiejętność dialogowania z widzem na rzecz budowania połączeń, a nie podziałów" - uzasadniło jury.

44. Przegląd Piosenki Aktorskiej zostanie zwieńczony dziś spektaklem "Matki. Pieśń na czas wojny" w reżyserii Marty Górnickiej. Historię przedstawią bohaterki i aktorki, będące uciekinierkami z Ukrainy, Białorusinki i Polki, śpiewające o przemocy w stosunku do kobiet w wojennym reżimie.

Opracowanie: Adrian Zieliński