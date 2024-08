Przez kilka lat była więziona przez oprawcę. 35-latek gwałcił ją, a także ograniczał dostęp do wody oraz torturował psychiczne. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Głogowie. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prokuratura Rejonowa w Głogowie poinformowała, że prowadzi "śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 30-letnią kobietą w miejscowości Gaiki koło Głogowa, poprzez pozbawienie jej wolności, połączone ze szczególnym udręczeniem". Sprawca - 35-letni Mateusz J. usłyszał zarzuty. Jak przekazano, gehenna kobiety trwała od 1 stycznia 2019 r. Oprawca miał ją przetrzymywać w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym z ograniczonym dostępem do jedzenia. Kobieta była pozbawiona środków higienicznych, bieżącej wody, prądu, toalety i innych mediów oraz telefonu. Nie miała również dostępu do światła. 35-latek znęcał się fizycznie nad kobietą. Bił ją pięścią oraz różnymi przedmiotami po twarzy i całym ciele, kopał, dusił, popychał, szarpał, wykręcał ręce i ciągnął za włosy. Mowa jest także o przemocy psychicznej. "Izolowanie od osób trzecich, kontrolowanie, poniżanie, wyzywanie, wyprowadzanie z pomieszczenia w kominiarce na głowie" - informuje prokuratura. 35-latk miał także wielokrotne gwałcić kobietę. Poznali się przez internet Lokalny portal myglogow.pl informuje, że kobieta i mężczyzna poznali się przez internet. Kobieta była zniewolona przez mężczyznę do tego stopnia, że godziła się na wszystko. Kiedy była w ciąży, zawiózł ją do szpitala w Nowej Soli i po porodzie zostawiła dziecko do adopcji - podaje portal. Przez cztery lata 30-latka opuszczała komórkę jeszcze kilka razy. M.in. kiedy 35-latek złamał jej rękę. Nie mogłam powiedzieć lekarzom prawdy, bałam się, groził mi, że jak się poskarżę to będzie jeszcze gorzej - przekazała kobieta w rozmowie z dziennikarzami myglogow.pl. Zakładał mi kominiarkę, żebym nie widziała, gdzie mieszkamy, kiedy wiózł mnie do szpitala. Tak samo, gdy wyprowadzał mnie nocą, abym się umyła. Czasami oblewał mnie tylko szlauchem, ale jak byłam posłuszna, to dostawałam ciepłą wodę - dodała. We wtorek 35-latek przywiózł kobietę do szpitala po tym jak wybił jej bark. To właśnie wtedy zdecydowała się w końcu opowiedzieć o horrorze, jaki przeżywa. Nie przyznaje się do winy Mężczyźnie grozi od lat 5 do 25 pozbawienia wolności. Mateusz J. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzutów - informuje prokuratura. Złożył wyjaśnienia. Prokurator skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Zobacz również: Łódź: Trakcja tramwajowa zerwana w czasie rozbiórki kamienicy

"Zawsze mogliśmy na ciebie liczyć". Ostatnie pożegnanie strażaka Patryka Michalskiego

Kłęby dymu nad Krakowem. Palił się magazyn

Awaria kolei linowej na Czantorię. Ewakuowano turystów