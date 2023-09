​Trzydzieści kilometrów na trzydzieste urodziny Parku Narodowego Gór Stołowych na Dolnym Śląsku. Taką darmową wycieczkę pieszą zaplanował w najbliższą sobotę (16 września) jeden z przewodników górskich. Można do niego dołączyć, ale obowiązują zapisy.

Góry Stołowe / Shutterstock

Tutaj jest inicjatywa oddolna. Przewodnik zaproponował, że zorganizuje taką wyprawę, żeby uczcić trzydziestolecie. Zabierze chętnych w góry, przejdą szlakami Parku Narodowego, robiąc te 30 km. W międzyczasie pod Szczelińcem Małym, czyli tam, gdzie jest zakaz wchodzenia ci turyści, którzy będą podążali tymi szlakami, będą mogli posadzić kawałek lasu. Wyprawa jest bezpłatna, ale trzeba się na nią zapisać - mówi Bartłomiej Jakubowski, dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych.

Zainteresowani mogą zapisać się tutaj.

Ten las będzie - można powiedzieć - lasem na 30-lecie, który będziemy później pielęgnować. Oczywiście zmieniamy skład drzewostanu. Zamiast istniejącego obecnie świerkowego posadzony będzie buk - dodaje.

Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych wyjaśnia, że wybór gatunku drzew jest podyktowany zmianami klimatu i obserwowanym obecnie zamieraniem drzewostanów świerkowych.

Nie jesteśmy najstarszym parkiem w Polsce. Ale 30 lat to już okazja do świętowania i do pewnych podsumowań. Najważniejsi są ludzie. To, że społeczność lokalna zaakceptowała park i zrozumiała, że nie jest ich wrogiem. Tylko magnesem, który przyciąga turystów, co dało duży impuls do rozwoju turystyki w regionie. Powstały stałe stałe miejsca pracy - podkreśla Bartłomiej Jakubowski.

Park Narodowy Gór Stołowych utworzono 16 września 1993 roku.