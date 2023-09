Czym jest dziwna łuna widoczna wieczorami w północnych dzielnicach Szczecina? Takie pytanie od kilku dni zadają sobie mieszkańcy obserwujący niepokojące zjawisko. Zgłoszenia o podejrzeniu pożaru wpływają też do strażaków. Eksperci uspokajają: to tylko nowa flara z Zakładów Chemicznych w Policach.

Od kilku dni mieszkańcy Szczecina obserwują łunę na nocnym niebie. / Gorąca Linia / Gorąca Linia RMF FM

Nietypowa łuna widoczna jest od kilku dni wieczorami. Obserwowany efekt do złudzenia przypomina blask potężnego pożaru. Zaniepokojeni mieszkańcy dzwonią na straż pożarną. Wspólnie tropią też źródło łuny w mediach społecznościowych.

Tymczasem niezwykła poświata, która pojawiła się w nocy z środy na czwartek to efekt kontrolowanego spalania gazów powstałych w trakcie produkcji w Zakładach Chemicznych w Policach. Trwa rozruch instalacji do produkcji polimerów, to właśnie tam umiejscowiona jest flara do spalania gazów.

Jak zapewnia dr inż. Halina Murasiewicz z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego kontrolowane spalanie jest w tym przypadku standardowym działaniem zakładu. Do takiego "zutylizowania" nagromadzonych gazów dochodzi, kiedy nie można w inny sposób ich zagospodarować.

Spalanie gazu jest związane z technologią produkcji i jej bezpieczeństwem, które regulowane jest przepisami prawa. Pochodnia czy też flara jest standardowym wyposażeniem zakładów wykorzystujących węglowodory, żeby spalić gazy. Wszystko po to, by nie doszło do niekontrolowanej migracji gazu i jego zapłonu. Ten mógłby mieć miejsce, gdyby duża ilość gazu nagle przedostała się do atmosfery i napotkała źródło zapłonu, np. iskrę - mówi dr Murasiewicz.

Wypalany w ten sposób gaz - za pomocą pochodni lub flary - jest bezwonny. Uspokajam mieszkańców, że łuna może się pojawiać, ale w żaden sposób im nie zagraża - dodaje dr inż. Halina Murasiewicz.

Pochodzący z flary płomień może mieć nawet 20 metrów wysokości i może być widoczny z dużej odległości.

Grupa Azoty informuje w komunikacie, że pochodnia zwana też flarą ma wysokość 128 m i wraz z całym systemem zrzutów zapewnia bezpieczne odprowadzenie gazów zrzutowych z instalacji podczas normalnej pracy, rozruchu, odstawienia oraz awarii instalacji, poprzez ich spalenie na szczycie pochodni. Pochodnia jest istotnym elementem bezpieczeństwa procesowego, stosowanym powszechnie w tego typu zakładach na całym świecie.