Zwłoki 63-letniego mężczyzny znaleziono nad ranem na poboczu dk 48 w Głowaczowie w pow. kozienickim (Mazowieckie). Obok ciała znaleziono fragmenty samochodu, który mógł potrącić pieszego lub najechać na leżącego na drodze człowieka. Obecnie policja ustala użytkownika pojazdu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, o godz. 4.35 policja otrzymała informację o leżącym na poboczu drogi w obszarze zabudowanym nieprzytomnym mężczyźnie.



Przybyli na miejsce policjanci i załoga pogotowia ratunkowego stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Ofiara to 63-letni mieszkaniec pow. kozienickiego - powiedział asp. Sawicki. Dodał, że obok ciała znaleziono fragmenty samochodu, na podstawie których policjanci ustalili właściciela pojazdu.



Kierujący samochodem mógł potrącić pieszego lub najechać na leżącego już na jezdni lub poboczu 63-latka. Właściciel samochodu powiedział policjantom, że to nie on użytkował pojazd. Obecnie policjanci ustalają użytkownika auta - powiedział PAP asp. Sawicki.



Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.