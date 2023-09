Znana aktorka Magdalena C. usłyszała w prokuraturze zarzut za reklamę wódki na popularnym portalu społecznościowym - informuje PAP. Aktorce może grozić od 10 tysięcy do nawet pół miliona złotych grzywny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Informacje potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Prokurator postanowił przedstawić Magdalenie C. zarzut, że w okresie czerwca do sierpnia 2023 roku, wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadziła reklamę napoju alkoholowego w postaci wódki, poprzez udostępnianie swojego wizerunku dla materiałów graficznych i wideo powiązanych z profilem w serwisie Facebook - wyjaśnił prokurator.



Jak mówił Banna, w materiałach, w których wystąpiła aktorka, publiczne rozpowszechniano znaki towarowe oraz symbole graficzne wódki. Dodał, że podczas przesłuchania w prokuraturze Magdalena C. odmówiła składania wyjaśnień.



Przestępstwo prowadzenia reklamy napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy zagrożone jest grzywną w wysokości od 10 tysięcy złotych do nawet pół miliona złotych.



Postępowanie przygotowawcze wszczęte zostało w wyniku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Jana Śpiewaka - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Miejski aktywista w rozmowie z PAP stwierdził, że ma nadzieję, że aktorka przeprosi i przyzna się do błędu. Podda się karze i odda pieniądze, jakie zarobiła na kryminalnych reklamach na pomoc dzieciom alkoholików - powiedział Jan Śpiewak.