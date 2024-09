7 i 8 września w Warszawie na PGE Narodowym odbywa się II Festiwal Polskiej Żywności, którego hasłem jest #KupujŚwiadomie. Kampania jest organizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zachęca do świadomego wyboru produktów z oznaczeniami i certyfikatami żywności. W PGE można spotkać lokalnych wytwórców, którzy są najlepszymi ambasadorami polskich wyrobów.

Warszawa, 07 września 2024. II edycja Festiwalu Polskiej Żywności / Radek Pietruszka / PAP

Żywność od polskich rolników i dostawców, czyli kupuj świadomie

II Festiwal Polskiej Żywności promuje przede wszystkim polskie produkty pochodzące prosto od rolników i lokalnych dostawców.

W wydarzeniu pod hasłem #KupujŚwiadomie, które odbywa się 7–8 września w Warszawie na PGE Narodowym, bierze udział blisko 120 producentów posiadających przynajmniej jeden ważny certyfikat lub oznaczenie z wymienionych: PRODUKT POLSKI, produkcja ekologiczna UE, Poznaj Dobrą Żywność, Integrowana Produkcja, Wolne od GMO, QAFP, QMP, Jakość Tradycja, PRODUKT TRADYCYJNY, ChNP, ChOG, GTS lub prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego/w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

/ Materiały prasowe

Degustacja, pokazy kulinarne i inne atrakcje

W ramach festiwalu odbywają się pokazy kulinarne przygotowane przez organizacje branżowe oraz otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. Inspiracją dla znanych kucharzy – Adriany Marczewskiej i Grzegorza Łapanowskiego – prowadzących warsztaty kulinarne jest polska kuchnia, sezonowość i lokalność.

Eksperci opowiedzą o polskich produktach wysokiej jakości i pokażą, jak gotować szybko, smacznie i zdrowo, wykorzystując produkty od rodzimych wytwórców. Chodzi o zwiększenie świadomości konsumentów na temat polskiej żywności wysokiej jakości oraz promocję żywności z oznaczeniami i certyfikatami w ramach uznanych przez MRiRW systemów jakości. Konsumenci będą mieli wyjątkową okazję, by przed zakupem porozmawiać z regionalnymi producentami o ich wyrobach. Lokalni wytwórcy to ludzie z pasją, która sprawia, że są najlepszymi ambasadorami polskiej żywności. To dzięki nim II Festiwal Polskiej Żywności #KupujŚwiadomie będzie prawdziwym świętem dla smakoszy i koneserów rodzimej kuchni oraz polskich produktów prosto od lokalnych wytwórców.

Więcej informacji o festiwalu można znaleźć TUTAJ .