Z Płocka wyjechał w niedzielę transport z darami dla obrońców Kijowa. Do stolicy Ukrainy jadą m.in. karimaty, śpiwory, środki medycznie i żywność. To 12 samochód z pomocą humanitarną wysłany z Płocka na Ukrainę od rozpoczęcia agresji Rosji.

Dzisiaj wyjechał z Płocka samochód z darami dla obrońców Kijowa. W paczkach są m.in. karimaty, śpiwory, bielizna termiczna, środki medyczne i żywność - poinformowała Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

Wcześniej o dostarczenie takiej pomocy zwróciła się tam obrona terytorialna stolicy Ukrainy - w związku z tym w Płocku zorganizowano dodatkową zbiórkę, oprócz trwającej już, przeznaczonej dla partnerskiego miasta Żytomierz.



W Płocku zbiórka pomocowa dla Ukrainy, w tym dla partnerskiego Żytomierza, rozpoczęła się tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Dotychczas do Żytomierza, który z płockim samorządem współpracuje od 2013 r., wyjechało sześć transportów z pomocą humanitarną, w sumie 11 samochodów.



W tym tygodniu do Płocka dotarły również dwa tiry z Irlandii z pomocą humanitarną dla uchodźców i dla Ukrainy. Zbiórkę żywności, leków i środków higienicznych zorganizowały irlandzkie firmy, w tym spedycyjne.





W poniedziałek, jak zapowiada płocki Urząd Miasta, na Ukrainę mają wyruszyć cztery autobusy przekazane przez Komunikację Miejską Płock. Pojazdy te, wraz z kolejnymi darami, pojadą do Lwowa i do Żytomierza.





W Płocku trwa też cały czas zbiórka pomocowa dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do tego miasta. Niedawno w jednej z galerii handlowych otwarto dodatkowy punkt z pomocą rzeczową pod nazwą "Rzeka pomocy dla Ukrainy".

Według płockiego Urzędu Miasta, każdy uchodźca może się tam zgłosić po nieodpłatne ubrania, obuwie i zabawki, które przekazują mieszkańcy, w tym także z innych miejscowości północnego Mazowsza.

Punkt, zorganizowany dzięki zaangażowaniu m.in. samorządowców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, działa w oparciu o wolontariuszy i zasady „non profit” - jego koordynatorką jest wolontariuszka z Ukrainy.