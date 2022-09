Dzielnicowe upominki, pakiet przydatnych informacji oraz bilety do instytucji kultury. Wszystko to otrzymają osoby, które zdecydują się zameldować w Śródmieściu. Dzielnicowa „Wyprawka” to akcja skierowana do osób, które mieszkają już w centralnej dzielnicy Warszawy, jednak z różnych powodów nie dopełniły tej formalności.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXXX Szacunkowe wyliczenia wskazują, że w dzielnicy Śródmieście na stałe zamieszkuje około 130-140 tys. osób. Z tego zameldowanych jest jedynie 70-80% mieszkańców. To duży problem, który wpływa nie tylko na bieżące finanse dzielnicy, ale także na plany jej rozwoju, ofertę dla mieszkańców czy zapewnienie bezpieczeństwa w razie zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. Zapomniany obowiązek 30 dni -tyle czasu każdy mieszkaniec ma na zameldowanie się w miejscu pobytu. Wskazuje tak ustawa o ewidencji ludności. Tyle w teorii. W praktyce, choć jest to prosta formalność, coraz mniej osób decyduje się na ten krok. W Dzielnicy Śródmieście jest to nawet 30% wszystkich mieszkańców. Sankcji za niedopełnienie tego obowiązku nie przewidziano, jednak konsekwencje ponosimy wszyscy. Nie tylko pieniądze Każda zameldowana osoba, to realne pieniądze przekazywane z budżetu miasta na realizację różnych zadań w dzielnicy. Z liczbą meldunków związane są finanse przeznaczane na sprzątanie lokalnych ulic, dodatkowe remonty i nowe inwestycje. Na podstawie informacji o liczbie i wieku mieszkańców powstaje oferta sportowa i kulturalna, a także sprawdzane jest zapotrzebowanie oświatowe. To istotny wskaźnik w planowaniu działań opiekuńczych dla osób starszych i tworzeniu dodatkowej infrastruktury dla najmłodszych. To również kwestia bezpieczeństwa. W razie zdarzeń losowych oraz sytuacji kryzysowych, wiedza o liczbie osób zamieszkujących dany obszar jest nie bez znaczenia dla służb ratunkowych i władz dzielnicy. „Wyprawka” za meldunek Urząd Dzielnicy Śródmieście postanowił w przyjemny sposób przypomnieć mieszkańcom o obowiązku meldunkowym i w zamian za dopełnienie tej drobnej formalności, przekazać symboliczne upominki. / Przemysław Mzyk / RMF MAXXX Chcemy w ten sposób podziękować każdej osobie, która zamelduje się w naszej dzielnicy. Dodatkowe pieniądze, jakie otrzymamy do budżetu, będziemy mogli wykorzystać na lokalne działania. Każdy mieszkaniec Śródmieścia na tym skorzysta – mówi Aleksander Ferens, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście. To jest proste! Meldunek w Śródmieściu można uzyskać w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Kruczkowskiego 2 lub jego delegaturze w każdej innej dzielnicy Warszawy. Można to zrobić również przez internet, bez wychodzenia z domu. Co istotne, zmiana adresu zameldowania nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodu osobistego ani prawa jazdy. Istnieje też możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Akcja wydawania wyprawek rusza już od przyszłego tygodnia (12 września).

Zobacz również: Płonie blok mieszkalny na Ursynowie. Ewakuowano kilka osób

Kiedy wznowione zostaną zabiegi w Narodowym Instytucie Onkologii? "Poniedziałek jest realny"

Nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego już gotowe





Opracowanie: Renata Gaweł