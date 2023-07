Bezpośrednią przyczyną śmierci szóstej ofiary katastrofy samolotu w Chrcynnie była śmierć mózgu na skutek urazu czaszkowo-mózgowego - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Chrcynno (pow. nowodworski) - operacja wydobycia wraku samolotu cessna / Leszek Szymański / PAP

To, co możemy w tej chwili przekazać to informacje o przyczynie śmierci mężczyzny, który zmarł w Szpitalu Bródnowskim w środę wieczorem. Biegły patomorfolog przekazał, że bezpośrednią przyczyną zgonu tego mężczyzny była śmierć mózgu na skutek urazu czaszkowo-mózgowego - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Wcześniej rzeczniczka informowała, że w środę została przeprowadzona sekcja zwłok czterech ofiar katastrofy.

Według tych informacji bezpośrednią przyczyną zgonu jednego z mężczyzn był rozległy uraz klatki piersiowej połączony z krwotokiem. Natomiast przyczyną zgonów pozostałych trzech ofiar, w tym kobiety, były rozległe urazy głowy połączone z wielomiejscowym, głębokim zranieniem mózgu.

Z kolei przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok piątej ofiary - pilota wykazała, że przyczyną jego śmierci był uraz głowy oraz stłuczenie płuc.

W wyniku poniedziałkowej katastrofy samolotu pasażerskiego na lotnisku w Chrcynnie zginęło sześć osób, w tym pięć na miejscu. Wszystkie były związane z lotnictwem i społecznością Aeroklubu Warszawskiego. Rannych jest 7 osób.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na terenie aeroklubu SkyDive Warszawa w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych, samolot Cessna 208 uderzył w hangar, w którym przed burzą schroniło się kilkanaście osób.