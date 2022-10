Jedna osoba została ranna po wybuchu w mieszkaniu przy ulicy Konduktorskiej w Warszawie. Ze wstępnych informacji policji wynika, że najprawdopodobniej eksplodowała tam elektryczna hulajnoga.

Zniszczenia po wybuchu w jednym budynków mieszkalnych przy ul. Konduktorskiej / Rafał Guz / PAP

Strażacy otrzymali informację o eksplozji przy ul. Konduktorskiej na Mokotowie ok. godz. 9 w poniedziałek. Wybuch był tak silny, że wyrwał dwa okna, kawałek muru i uszkodził elewację. W mieszkaniu przebywała jedna osoba. Została poszkodowana. Były to drobne obtarcia, ale karetka zabrała ją do szpitala - powiedział st. asp. Piotr Rżysko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Poinformował, że osoba, która zgłaszała na telefon ratunkowy zdarzenie informowała, że w mieszkaniu była elektryczna hulajnoga. Pytany, czy ona mogła być przyczyną wybuchu, odpowiedział, że sprawę badają biegli.

Na miejsce zdarzenia przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Dodatkowo została zadysponowana grupa poszukiwawczo-ratownicza. Jednak odwołano ją, bo kazało się, że nie jest potrzebna na miejscu.

Stan bloku po wybuchu zbadał nadzór budowlany. Nie mamy informacji, że budynek nie nadaje się do zamieszkania - podkreślił.